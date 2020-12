Silber glänzt zur Jahreswende

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Edelmetallinvestoren betrachten Silber oft herablassend als den verarmten Cousin des Goldes. Aber es steckt definitiv mehr in diesem Metall, insbesondere die Tatsache, dass eine starke saisonale Phase unmittelbar bevorsteht.“, prognostiziert Tea Muratovic, Gründerin der Investmentboutique Seasonax Capital.



Silber hat im Frühjahr/Sommer eine beeindruckende Rally hingelegt, es ist von seinem Tief im März 2020 um 149 Prozent gestiegen und hat im August 2020 ein Siebenjahreshoch erreicht. Danach ist der Silberpreis um etwa 23 Prozent gefallen. Ist das alles purer Zufall oder steckt mehr dahinter? Im Juni haben wir bereits die starke saisonale Phase im Sommer einer Betrachtung unterzogen, die sich auch dieses Jahr bemerkbar gemacht hat. Aber es lassen sich mit dem glänzenden Metall noch weitere Gewinne erzielen!

Quelle: Seasonax (http://tiny.cc/Silver_seasonality)



Wie der Chart zeigt, gibt es zwei starke saisonale Phasen bei Silber. Die erste beginnt im Juni und dauert bis Mitte September. Die für uns heute wichtigere beginnt Mitte Dezember und dauert bis Ende Februar.

In der Tat hat Silber typischerweise zwischen dem 16. Dezember und dem 21. Februar recht außergewöhnliche Erträge erzielt. Seit 1968 hat Silber während dieses saisonal starken Zeitraums durchschnittlich mehr als 7 % zugelegt. Klicken Sie auf den interaktiven Chart-Link, um sich die Analyse der Daten für jedes einzelne Jahr anzusehen.



Fundamentale Gründe für das Muster

Silber ist in erster Linie ein Industriemetall. Die industrielle Nachfrage dominiert daher die saisonalen Preismuster des Metalls.



Wie Dimitri Speck in diesem Zusammenhang feststellt: “Hintergrund des Anstiegs zum Jahresbeginn ist, dass viele industrielle Verarbeiter ihre Kaufaufträge vermehrt zum neuen Geschäftsjahr platzieren. Ein solches durch den Kalender gesteuertes Geschäftsgebaren ist zwar nicht rational im Sinne des besten Kaufpreises. Es ist aber nachvollziehbar, wenn wir berücksichtigen, dass in der Arbeitspraxis die Jahresplanung oft durch das Geschäftsjahr bestimmt ist. Die Silber-Einkäufer kennen den saisonalen Preisverlauf entweder nicht oder sie richten sich nicht nach ihm, da die geschäftsinternen Vorgänge Vorrang haben. Eine Rolle dürfte auch spielen, dass manche Positionen nicht über den Jahreswechsel in den Büchern stehen sollten.“



Wenn Sie Silber vor dieser Phase - genauer gesagt Mitte Dezember - kaufen, kaufen Sie aus saisonaler Sicht zu einem recht günstigen Preis und können von der starken saisonalen Rallye profitieren.



Seasonax Capital ist eine Investment-Boutique mit Fokus auf Saisonalität, die 2018 von Dimitri Speck, Tea Muratovic und Christoph Zenk gegründet wurde. Seasonax Capital nutzt statistisch belegte saisonale Muster an den Finanzmärkten, um Portfolios mit überdurchschnittlicher Rendite für institutionelle Anleger sowie vermögende Privatkunden zu entwickeln. Die Firmengründer verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der quantitativen Analyse sowie der Entwicklung darauf basierender Handelssysteme.



Über Tea Muratovic:

Tea Muratovic, Geschäftsführerin und Portfoliomanagerin von Seasonax Capital GmbH, ist seit vielen Jahren im Finanzwesen tätig. So war sie unter anderem bei der Raiffeisen Bank International in Wien für Kapitalmarktprodukte zuständig und für Intesa Sanpaolo in London im Bereich Corporate Risk Solutions tätig. Zuletzt war sie Associate Director für die VTB Bank. Als Gründerin von Seasonax Capital erhielt sie 2019 den Österreichischen Frauen-Investorenpreis. Sie setzt sich als Mentorin junger Menschen ein und steht für Vielfalt im Bankwesen.





____________________________________________________________________________











Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.