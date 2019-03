Silber glänzt wieder – Swing-Trading

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Letzte Woche hatte ich Sie darauf aufmerksam gemacht, dass ich den Stopp knapp in die Gewinnzone nachziehen werde, sofern das jüngste Zwischenhoch bei 15,50 US-Dollar übersprungen wird. Nachdem sich der Silberpreis in den letzten Tagen diesem Hoch immer weiter näherte, war es dann am Morgen so weit.

Der Stopp liegt nun bei 15,15 US-Dollar (Einstieg 15,09). Prima! Auch das zweite Silber-Long-Signal in 2019 wird damit einen Gewinn abwerfen. Erstes Ziel ist die 16 US-Dollar-Marke, hier plane ich eine Teilgewinnmitnahme.

Den Beitrag zum Einstieg vor etwa zwei Wochen finden Sie neben anderen Trading-Artikeln im Blog.









Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Silber (XAGUSD) im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderAb April kann ich wieder einen neuen Trading-Schüler individuell betreuen – ganz bewusst verzichte ich beim Coaching auf ein standardisiertes Programm. In einem Gespräch wird geklärt, auf welcher Stufe der Trader-Karriere Sie sich gerade befinden, oder wo der Schuh beim Trading drückt. Anschließend wird gemeinsam Umfang und Inhalte des Coachings vereinbart.Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, Ziel wird es sein, Sie auf der Trader-Karriereleiter eine Stufe klettern zu lassen.Bei Interesse Anfrage via Mail ( boersenversteher@email.de ) stellen.Viel Erfolg beim Traden wünscht IhnenIhrTill KleinleinDies ist keine Handelsempfehlung!