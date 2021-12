Silber für Anfänger

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wer nicht gleich in Gold investieren möchte, kann vielleicht zuerst mal mit Silber liebäugeln

Die Silbernachfrage zieht an und könnte bald noch größer werden. Silber ist eng mit den erneuerbaren Energien und der Elektromobilität verbunden und das sind Bereiche, die immens an Bedeutung gewinnen. Die Anstrengungen zur Dekarbonisierung und die Solarenergie, die immer wichtiger wird, verschlingen Silber. Momentan ist die Freude an Silberinvestments nicht so hoch, hat der Silberpreis seit Anfang des Jahres rund 16 Prozent eingebüßt, damit deutlich mehr als das Gold.





Bei Überlegungen zu Investments in Silber oder in Gold, da taucht die Gold-Silber-Ratio auf. Wieviel Silber man für eine Unze Gold kaufen kann, diese Relation ist historischer Natur. So bestimmte etwa 3.000 vor Christus der ägyptische König Menes, dass der Wert von Gold zweieinhalb Mal so hoch wie der von Silber sein soll. Übrigens gibt es Silber ungefähr 70-mal so oft wie Gold. Mit der Verwendung von Silber in der Industrie entstehen auch die stärkeren Schwankungen beim Silberpreis.





Ist die Gold-Silber-Ratio niedrig, dann ist der Preis für Silber im Vergleich zum Goldpreis hoch. Aktuell liegt die Ratio etwas über 80. Im Februar, als der Silberpreis einen Höchststand erreicht hatte, lag die Ratio bei rund 62. Auch an dieser Zahl erkennt man, dass sich Silber nicht so gut entwickelt hat wie Gold. Dennoch steigt die industrielle Nachfrage nach Silber beständig an und Anleger sollten sich zwecks eines diversifizierten Depots auch Silberinvestments ins Depot legen, nicht nur das altbewährte Gold. Hier käme Ridgeline Minerals in Frage. Vier Projekte in Nevada, die Silber und Gold enthalten, sind im Portfolio. Auch Summa Silver arbeitet an einem Projekt in Nevada, dazu kommt eine Option auf eine Liegenschaft in New Mexico.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



