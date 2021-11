Silber früher und heute

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In der Vergangenheit diente Silber als Geld, heute wird die Leitfähigkeit von Wärme und Elektrizität in vielen Bereichen genutzt

Bis 1871 war hierzulande der Silbertaler als Geld vorherrschend, ähnlich war es früher in China und Indien. Denn in diesen Ländern gab es keinen Goldstandard. Heute werden die besonderen Eigenschaften des Silbers beispielsweise in neuen Ausweispapieren, die biometrische Daten enthalten, eingesetzt. Ob in großen Containern oder in der Kleidung, die aus der Fabrik kommt, mithilfe der Radio Frequency Indentification Device (RFID) – Technologie, kann eine Ware per Funk ausgelesen werden. Eine Anwendungsmöglichkeit wäre es beim Einkauf mit dem Wagen einfach eine Funkschleuse zu passieren und der Gesamtpreis wäre bekannt. Das Scannen einzelner Waren ist dann überflüssig. Die alles gelingt auf relativ einfache Weise mit einem Lesegerät und einem Transponder, dabei muss eine sehr geringe Menge Silber in den Sender-Empfänger-Anwendungen verbaut werden. Durch die Silberantennen wird eine höhere Reichweite erreicht.





Zu den schier unendlichen Silberanwendungen gehört die Beschichtungen von Glas mit Silber in Gebäuden oder Fahrzeugen. Dadurch kann die Sonnenenergie reflektiert werden und die Energieeffizienz eines Hauses deutlich und umweltschonend verbessert werden. Diese Silberbeschichtungen gibt es seit Jahrzehnten und sie sorgen für Wärmedämmung. Dies sind nur Beispiele für Silberanwendungen. Wichtig ist Silber in den Technologien beim Thema grüne Revolution, im Fahrzeugbau und in vielen elektronischen, elektrischen oder medizinischen Bereichen. Auf Silber und Silberunternehmen zu setzen, sollte sich lohnen. In Betracht käme etwa Kuya Silver, eine Gesellschaft, die sich auf Edelmetallliegenschaften in Kanada und Peru konzentriert. Und besonders auf die Wiederbelebung der Bethania-Mine in Peru. Discovery Silver besitzt das Flaggschiffprojekt Cordero in Chihuahua, Mexiko. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung geht von einer Ressource (gemessen und angezeigt) von 910 Millionen Unzen Silberäquivalent.





