Silber – einzigartige Anwendungen

Silber erfreut nicht nur das Herz des Investors oder den Schmuckbegeisterten. Industrielle Anwendungen schreiten voran

Ein enormes Anwendungsfeld des Edelmetalls ist die Supraleitfähigkeit. Energie einzusparen ist ein zentrales Thema heute, denn die Energiekosten gehen nach oben. Wird Strom mittels Leitungen übertragen, so können Stromverluste mit neuen Technologien um bis zu 30 Prozent verringert werden. Laut dem renommierten Silver Institute könnten Technologien rund um die Supraleitfähigkeit in der Zukunft bis zu 50 Millionen Unzen Silber jährlich verbrauchen, dies wären immense 1.550 Tonnen des Edelmetalls.





Silber begleitet uns oft im Alltag, etwa bei Spiegeln, Beschichtungen von Glas oder Metallen. Auf Thermoglasscheiben neu ist eine unsichtbare Silberbeschichtung. Diese reflektiert Sonnenlicht und Wärme. Medizinische Sensoren, die sich auf der Haut von Patienten befinden, helfen beispielsweise bei der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen wie Multiple Sklerose. Dafür sorgt in Gold eingebettetes Silber. Auch Sensoren auf der Kleidung werden erforscht. Dabei sind die nötigen Mengen Gold und Silber so gering, dass der Preis niedrig bleiben kann.





Ein wichtiger Anwendungsbereich beim Silber sind „grüne Energien“, wie Wind-, Wasserkraft und Solarenergie und natürlich auch die boomende Elektromobilität. Wer darauf setzen möchte, sollte sich einmal Empress Royalty anschauen, ein Royalty-Unternehmen, das mit einem soliden Portfolio die Diversifizierung gleich mitbringt und sich auf Gold und Silber konzentriert. Auch Summa Silver ist ein aussichtsreicher Kandidat in der Silberbranche. Optionen zum Erwerb von 100-prozentigen Beteiligungen an der Hughes- und der Mogollon-Liegenschaft in Nevada beziehungsweise New Mexiko stehen im Fokus des Unternehmens.





