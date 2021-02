Silber - eine Abwärtswelle ist einzuplanen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Am heutigen Tag steht der Wendetermin für Silber (XAG/USD) im Fokus. Mit der bereits gestern begonnenen Schwäche deutet sich für den Silberpreis eine bis zum Beginn der neuen Woche – zugleich des neuen Monats – anhaltende Verlustphase an. Großartige Ausverkäufe sollte man hierbei jedoch nicht erwarten. Denn bereits zum 2. März deutet sich ein schon neuer Wendezeitpunkt an. Dieser dürfte dem kleinen Bruder des Goldes zu neuem Glanz verhelfen. Die Notierungen könnten somit kurzfristig bis in den Bereich von 26,30 bis 26,60 USD zurückfallen, um anschließend im Sinne eines bullischen Gegenimpulses, wieder den Widerstandsbereich von 27,70 USD zu attackieren. Eine Etablierung über diesem Niveau erlaubt im Anschluss tendenzielle Zugewinne in Richtung von 30,00 USD je Unze und höher.





Sollte sich die Preisschwäche hingegen bis unter das Level von 26,00 USD ausdehnen, könnte sich eine zeitlich wie preislich ausgedehnte Korrektur eröffnen. Diese besitzt im Rahmen des dabei erfolgten Trendlinien- und Unterstützungseinbruchs weiteres Abwärtspotenzial bis mindestens 24,20 USD.



Ein Auszug unserer vergangener Wendetermine:



- Silber Tief 15.12., Toleranz 2 Tage

- Silber Hoch 09.12., Toleranz 1 Tag

- Silber Tief 30.11., Toleranz 0 Tag

- Silber Hoch 06.11., Toleranz 1 Tag

- Silber Tief 29.10., Toleranz 0 Tage



(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)



Hinweis:

Innerhalb unserer G.I. Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.



Unsere präzisen Wendetermine (im Voraus) bilden eine absolute Ausnahme auf dem Markt.

Immer aktuell und sofort erhalten unsere Abonnenten klare und professionelle Trading Signale sowie professionell aufgearbeitete Analysen.

Von unseren Signalen profitieren sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene.



G.I. Swing Trading Strategie – bis zu 81 % Trefferquote!



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.