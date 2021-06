Silber braucht gute Nerven

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis schwankt stark, das ist bekannt. Aber Silber ist auch ein sicherer Hafen, der sich in turbulenten Zeiten bewährt

Allein zwischen Juni 2020 und Juni 2021 lag der Preis des Edelmetalls zwischen rund 17 und fast 30 US-Dollar je Feinunze. Dies kann Anleger schon mal verunsichern. Wann ein Bullenmarkt kommt, ist schwer zu beantworten. Am besten hilft noch ein Blick in die Vergangenheit und was den Silberpreis bewegt. Immer noch gilt, dass sich der Preis beim Silber ziemlich parallel zum Goldpreis bewegt. Als der Goldpreis letzten Sommer eine Rekordhöhe erreichte, hat sich auch der kleine Bruder Silber bis auf über 28 US-Dollar verteuert. Unsicherheiten machten die Preise, weniger Angebot und Nachfrage.





Geopolitische Spannungen, die Pandemie und andere Ereignisse haben ebenso wie die Zinsentscheidungen der US-Notenbank die Edelmetallpreise bestimmt. Die erste Zinssenkung durch die Fed kam im Juli 2019, nun sind die Zinsen bei Null und eine baldige Zinserhöhung ist nicht in Sicht. Dies wirkt positiv auf die Gold- und Silberpreise. Spannungen zwischen den USA und China dürften anhalten und ein steigender Goldpreis wird wohl auch wieder den Silberpreis mit nach oben hieven. Auf der Angebotsseite wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren große Investitionen im Bereich des Silberbergbaus nötig sind, um Fördermengen aufrecht zu erhalten. Bei der Nachfrage konnte pandemiebedingt nur die Photovoltaikbranche punkten. Bereiche wie die Silberinvestitionen, die Industrienachfrage und auch die Schmuckbranche sollten nach einhelliger Meinung wieder stark wachsen.





Das World Silver Survey prognostiziert bis Ende 2021 einen Silberpreis von 32 US-Dollar. Da sollten Silberwerte im Portfolio also nicht fehlen. MAG Silver etwa besitzt zusammen mit dem Partner Fresnillo das produzierende Juanicipio-Silber-Projekt in Mexiko. Ebenfalls in Mexiko hat Discovery Silver auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Flaggschiffprojekt Cordero bereits ein 66.000-Meter-Bohrprogramm Phase eins abgeschlossen und befindet sich nun im Bohrprogramm Phase zwei.





