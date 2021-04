Silber auf der Überholspur

Gold und Goldgesellschaften sind sicher ein lohnendes Investment, aber jetzt können Silberunternehmen wie etwa Defiance Silver beim Anleger punkten

Silber sollte aus den verschiedensten Gründen gerade jetzt besonders im Fokus der Anleger stehen. Das Edelmetall ist nicht nur ein Anlagevehikel, sondern auch ein Industriemetall, besitzt also eine Doppelfunktion. Und mit einem Potenzial preislich nach oben zu gehen, vielleicht mehr als der große Bruder Gold. Die Verwendung von Silber in der Industrie nimmt beständig zu. Da ist einmal die Autoindustrie, die vor allem im Bereich Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge viel Silber verschlingt. Dazu kommt die boomende Photovoltaikbranche. Diesem Sektor wird eine besonders hohe und beständig ansteigende Silbernachfrage prognostiziert. Auch Windkraftanlagen benötigen Silber und in Zeiten des Klimawandels sind diese erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch.





Defiance Silver (ISIN: CA2447672080; WKN: A1JQW5) konzentriert sich auf Silbervorkommen, dabei auf zwei große Projekte in Mexiko. Dies ist einmal das hochwertige Silberprojekt San Acacio, gelegen im Fresnillo-Gürtel in der Region Zacatecas, ein besonders aussichtsreicher Standort für eine Silbermine. Acacio besteht aus 24 Mineralkonzessionen und enthält zirka 17 Millionen Unzen Silber in der abgeleiteten Kategorie und auch Gold. Das zweite Projekt von Defiance Silver ist das Tagebauprojekt Tepal mit Gold- und Kupfervorkommen. Dieses Projekt punktet mit extrem niedrigen Abbaukosten und es ist weit fortgeschritten. Die Vormachbarkeitsstudie weist 1,8 Millionen Unzen Gold sowie 818 Millionen Pfund Kupfer aus.





Dass Gold zum Liebling der Anleger in der Pandemie wurde, verwundert nicht aufgrund der Preissteigerungen. Dem Silber wird allerdings von Analysten oft noch mehr Potenzial zugetraut. Dabei sind es nicht nur die Industrie, die Autobranche und die erneuerbaren Energien, die für einen höhere Silbernachfrage sorgen, sondern auch die Investoren. Gegenüber anderen Vermögenswerten scheint Silber einen Wendepunkt erreicht zu haben. Länder entwerten ihre Währungen, indem sie Geld drucken. Anleger mit Weitsicht wenden sich Gold und Silber zu.





Unter anderem auch, da das Inflationsgespenst umgeht. Viele sehen Inflation auf uns zukommen, was die Attraktivität von Gold und Silber weiter steigert. Die Realzinsen werden noch lange auf niedrigem Niveau bleiben, denn die Zentralbanken müssen indirekt oder direkt die Schulden der maßlosen Staaten finanzieren. Auch spricht es sich allmählich herum, dass niedrige Realzinsen am Vermögen knabbern.





Auch dem Schmuckbereich wird eine steigende Nachfrage nach Silber vorausgesagt. Ein weiterer Punkt ist die Verwendung von Silber für medizinische Zwecke und für Desinfektionsmittel. Mit Silber können Viren, Bakterien, Pilze und Algen bekämpft werden. Auch gibt es einen wachsenden globalen Markt für Silbernanodrähte. Der vom Silver Institute dem Silber prognostizierte Rückgang des Minenangebots könnte den Silberpreis zusätzlich steigern. Ähnlich wie in 2020 muss auch im laufenden Jahr mit pandemiebedingten vorübergehenden Minenschließungen gerechnet werden.





Silberunternehmen wie Defiance Silver sollten also auf eine hervorragende Zukunft blicken können. Das San Acacio-Silberprojekt in der Zacatecas-Region befindet sich in einer besonders aussichtsreichen Silberregion im Silberland Mexiko und verfügt noch über Aufwärtspotenzial. In der Region wurde erstmals1546 Silber entdeckt, und zwar in der Veta Grande-Silberader. Diese ist die Hauptaderstruktur in der historischen San Acacio-Liegenschaft. Produziert hat sie mehr als 150 Millionen Unzen Silber mit durchschnittlichen Gehalten von über 1.000 Gramm Silber je Tonne Gestein. Seit Dezember laufen die Bohrungen von Defiance Silver, die vorhandene Ressourcenschätzung soll so erweitert werden, wobei das Explorationsprogramm vollständig finanziert ist. Die Gesellschaft ist sicher eine interessante Investmentmöglichkeit für Anleger, Risiken gibt es immer.





