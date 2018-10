Mit Silber auf dem Mond fahren

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber-Zink-Batterien werden aufgrund ihrer Eigenschaften in bestimmten Anwendungen eingesetzt. Sie sind umweltfreundlich und von Natur aus sicher

Vorteile der Silber-Zink-Akkumulatoren sind ihre hohe Kapazität, sehr hohe kurzzeitige Stromimpulse und ihre geringe Selbstentladung. Eher nachteilig ist der hohe Preis, eine geringe Lebensdauer und ein gewisser Memory-Effekt. Dennoch sind sie die erste Wahl etwa bei mobilen Mini-Funkgeräten oder bei den von der deutschen Marine eingesetzten Torpedos.

Wegen des geringen Gewichts wurden bei diversen Satelliten, sowie in der Mondlandefähre und im Mondfahrzeug des Apollo-Programms diese Art von Batterien verwendet. Heute sind diese speziellen Akkus in Hörgeräten und Quarzarmbanduhren verbaut, sie können auch wieder aufgeladen werden. In den USA konkurrieren zwei Unternehmen, um die US Navy mit Silber-Zink-Batterien für verschiedene Tiefseefahrzeuge zu beliefern.

Ein großer Vorteil dieser Batterien ist, dass sie bis zu 95 Prozent in ihre Bestandteile zerlegt und so für die Produktion neuer Batterien recycelt werden können. Das ist nur ein Anwendungsbeispiel, wo Silber gebraucht wird, das Metall, das zu rund der Hälfte in der Industrie verwendet wird. Das Silber liefern Unternehmen, die Silber im Boden besitzen, wie etwa Endeavour Silver oder MAG.

Endeavour Silver besitzt mehrere produzierende Silberminen in Mexiko. Rund 10,2 bis 11,2 Millionen Unzen Silberäquivalent sollen dieses Jahr gefördert werden. In absehbarer Zeit wird das Silber aus fünf hochgradigen Minen kommen. Das Ziel der Gesellschaft, ein führender Silberproduzent zu werden, rückt näher.

MAG Silver wird im ersten Halbjahr 2020 in die Riege der Produzenten aufsteigen. Zusammen mit dem Partner Fresnillo besitzt MAG Silver das Juanicipio-Projekt in Mexiko. Geschätzte 200 Millionen Unzen Silber enthält das Projekt. Nachdem es untertage bereits weit fortgeschritten ist, beginnt bereits die Konstruktion der Infrastruktur übertage.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp.html) und von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp.html).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html