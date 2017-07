Silber am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Im World Silver Survey 2017 steht es Schwarz auf Weiß: 2016 nahm zum ersten Mal seit 2002 die weltweite Minenproduktion von Silber ab. Ebenfalls interessant: Das Altsilber-Recycling erreichte im vergangenen Jahr das niedrigste Niveau seit 1996. Zusammen mit weniger Produzenten-Vorverkäufen reduzierte sich somit das weltweite Silberangebot 2016 um satte 32,6 Millionen Unzen.

Unternehmen wie Endeavour Silver und MAG Silver, erstere produzieren Silber schon seit Jahren erfolgreich, letztere bauen eine große Silbermine in Mexiko auf, stoßen somit in eine Angebotslücke. Langfristig sollte dies positiv wirken. So kann Endeavour Silber 2016 auf eine Produktion von 9,7 Millionen Unzen Silber beziehungsweise Silberäquivalent zurückblicken. Herausgeholt wurde diese Menge an Edelmetall aus drei produzierenden Minen in Mexiko. Weitere hochwertige Silberminen, die nachhaltig arbeiten, sollen für weiteres Wachstum sorgen.

MAG Silver ist Partner des großen mexikanischen Bergbaukonzerns Fresnillo. Gemeinsam entwickeln sie das Juanicipio-Projekt in Mexiko, welches mehr als 208 Millionen Unzen Silber-Reserven aufweist. Der Produktionsstart ist für 2019 geplant.

Auf der anderen Seite nimmt die Nachfrage in zumindest einigen Teilen des industriellen Gebrauchs von Silber zu. So stieg die Nachfrage der Photovoltaik so stark wie 2010 nicht mehr, nämlich um 34 Prozent. Insgesamt war die industrielle Nachfrage jedoch um ein Prozent gefallen, obwohl in den USA und Japan mehr nachgefragt wurde. Das macht natürlich für die weitere Zukunft Hoffnung, denn Photovoltaik und Co. werden weiter wachsen, insbesondere in aufstrebenden Staaten.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html