Silber als Top-Investment identifiziert

Die Stimmung für Silber verbessert sich. Bei Gold hat das Anlegerinteresse bereits am Markt durchgeschlagen. Gold- und insbesondere Silberaktien gehören daher ins Depot

„Der Schatz im Silbersee“ nannten die Experten von Sentix ihre Ergebnisse zum Global Investor Survey Anfang Juni im Bereich Rohstoffe. Das trifft es auf den Punkt. Denn beim Silber ist der Strategische Bias, wie Sentix es nennt, auf ein Allzeithoch (+58%) im Bericht vom 9. Juni gestiegen. „Alle historischen Maßstäbe in den Schatten“ gestellt, war zudem die Aussage zur Veränderung zur Vorwoche (+25 Prozentpunkte). Ein Aufbau von deutlichen Long-Quoten sei in den kommenden Wochen zu erwarten, so die Analysten.





Sentix unternimmt unter mehr als 4000 Teilnehmern Stimmungsumfragen. Die Devise ist: „Börsenpsychologie – Die Kraft der Emotion beeinflusst Kurse und Trends an den Märkten“. Dabei stützt sich die Auswertung der Märkte auch auf zum Beispiel das Put-Call-Ratio. Im „Strategischen Bias“ zum 9. Juni bekamen nur vier Anlageklassen einen Pfeil nach oben verliehen: der Euro gegenüber dem US-Dollar, Silber, Gold und der Goldminenindex HUI. Bei letzterem habe der dynamische Kursanstieg der letzten Zeit nicht zu Verkäufen der Anleger geführt, sondern den Vertrauensindex weiter ansteigen lassen, so Sentix.







Für Anleger sollte dies bedeuten, dass es im Bereich der Gold- und Silber-Aktien weiterhin gute Investmentmöglichkeiten geben sollte. Wer auf diesen Sektor setzen will, kann sich zum Beispiel MAG Silver und Ximen Mining einmal genauer ansehen.







MAG Silver besitzt zusammen mit Fresnillo das bald produktionsreife Juanicipio-Projekt in Mexiko. Für den Produktionsstart ist 2020 angedacht. Des Weiteren besitzt MAG Silver das Cinco de Mayo-Silberprojekt, ebenfalls in Mexiko, dieses zu 100 Prozent.





Ximen Mining ist zu 100 Prozent an drei Edelmetallprojekten in British Columbia beteiligt. Dies sind das Gold Drop- und das Brett-Goldprojekt, sowie das Treasure Mountain Silberprojekt. Letzteres befindet sich neben der früher produzierenden Huldea Silbermine. Die Optionspartner von Ximen Mining finanzieren die Entwicklung dieser Projekte.









Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).





