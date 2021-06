Silber (XAG/USD): Ruhe vor dem Sturm?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

von Manfred Ries

Silberpreis in USD (Wochenchart): Aufwärtstrend voll intakt

Freitag, 31. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin besonders interessant: die …

…Rohstoffe. Über die sich verbessernde Charttechnik bei den Commodities sind Sie im Bilde, ebenso was die Minenwerte anbelangen. Vorab: Meine am 14. Mai präsentierte Petrobrás aus Brasilien – eine der führenden Ölgesellschaften Lateinamerikas – ist alleine am vergangenen Freitag um 6,6% nach oben geschossen und könnte sich jetzt sogar oberhalb ihrer 10-USD-Preislinie etablieren – welch großartiger Break out! Doch einer mit Ankündigung: die Charttechnik gab’s her. Hinweis: Aufgrund des Memorial Day in den USA blieb New York am Montag geschlossen; damit gabs auch keine USD-Kursnotierungen aus den Emerging Markets (EM).

Okay. Heute aber möchte ich Sie auf die technisch interessante Ausgangslage bei Silber (XAG/USD) hinweisen. Oben: der Wochenchart. Bevor es zu einem Break out über die 26,64 USD-Marke kam, gab es einen Kampf um die 200-Tagelinie – einen zermürbenden Machtkampf zwischen Bullen und Bären! Letztlich gewannen die Bullen, die für steigende Kurse stehen. Dann ging alles Schlag auf Schlag: ein kraftvolles Wochen-Candle bestätigte die positive Trendrichtung, dem folgte ein Schnittpunkt beim MACD-Indikator – welch positives Zeichen zur rechten Zeit!

Doch: ein Widerstand kommt selten alleine. Und so hadert XAG/USD aktuell mit der Preismarke ~28,33 USD, die sich letztlich bis zum Mai-Hoch bei 28,75 USD hinzieht. Kommt jetzt etwa ein weiterer, großer Sprung nach oben? Wie gesagt: die technische Ausgangslage bleibt interessant – und auf allen Zeitebenen voll spannend!

Soweit für heute. Bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert! Ich wünsche Ihnen einen schönen und performancestarken Juni! Bis zur nächsten Ausgabe,

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.