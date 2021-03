Silber XAG/USD Analyse 04.03.2021

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Technische Analyse + Wendetermine zu Silber USD



Bereits Ende Februar verwiesen wir auf eine bevorstehende Abwärtswelle beim Silberpreis. So geschehen korrigierte der Preis bis zur Aufwärtstrendlinie seit Dezember. Mit dem Wendepunkt vom 2. März erlaubt sich nunmehr eine kleine Gegenreaktion. Diese dürfte sich allerdings im Rahmen des bevorstehenden negativen Wendetermins schon am 5. März, nur kurzfristig darstellen. Denn vom 5. März an, sollte man bei Silber bis zur Monatsmitte, von wieder fallenden Notierungen ausgehen. Charttechnisch betrachtet erlaubt sich dabei Abwärtspotenzial bis zum Niveau rund um 24,78 USD. Dort könnte sich, trotz Trendlinienbruch, bereits wieder eine bullische Umkehrbewegung etablieren. Grundsätzlich erlaubt sich in der Folge eine schnelle Impulswende mit Erholungspotenzial bis 26,30 USD und darüber hinaus bis 27,70 USD.





Sollte Silber hingegen zuvor den Widerstand bei 27,70 USD per Tagesschluss überwinden können, sollte sich direktes Aufwärts-Momentum in Richtung der Marke von 30,00 USD je Unze entfalten.



Ein Auszug vergangener Wendetermine zu XAG/USD:



- Hoch 24. Februar (Toleranz 1 Tag)

- Tief 19. Januar (Toleranz 1 Tag)

- Hoch 07. Januar (Toleranz 1 Tag)

- Tief 15. Dezember (Toleranz 2 Tage)

- Hoch 09. Dezember (Toleranz 1 Tag)

- Tief 30. November (Toleranz 0 Tage)

- Hoch 06. November (Toleranz 1 Tag)

- Tief 29. Oktober (Toleranz 0 Tage)



(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)



Hinweis:

Innerhalb unserer Handelsstrategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.



