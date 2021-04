Silber, ein Wundermetall, auch über die Jahrtausende

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Kaum ein Metall hat im Lauf der Zeit so viele Funktionen und auch das Interesse der Menschen auf sich vereint, wie das Silber

In alten Zeiten diente Silber zur Herstellung von Schmuck, Münzen oder Besteck. Dann kamen Zeiten, in denen die Desinfektionswirkung des Metalls für Getränke, Lebensmittel und auch Wein entdeckt wurde. Heute erfüllt Silber verschiedenste Funktionen in den Bereichen Medizintechnik, Katalysatoren, Elektronik, in der Elektromobilität oder in der Solarbranche. Im vergangenen Jahr verteilte sich das Silber in die Bereiche Industrie (39 Prozent), Schmuckbranche (19 Prozent), Investitionen (22 Prozent) und die Photovoltaikbranche (10 Prozent). Weniger als 10 Prozent Silber wurden in den Sektoren Fotografie und Silberwaren verbraucht.



Für 2021 schätzt das Silver Institute, dass Anlagemünzen und -barren hoch im Interesse stehen werden (257 Millionen Unzen). Dazu kommt die Nachfrage, verursacht durch die 5G-Technologie (ein Anstieg von sieben Prozent wird vorausgesagt), ein Bereich der Elektronikbranche. Auch der Photovoltaikbereich wird Zuwächse verzeichnen, so die Prognosen des Silver Institutes, ebenso der Schmuckbereich sollte wieder mehr Nachfrage verzeichnen können.





Zwar wird für das laufende Jahr ein Silberüberschuss erwartet, aber dennoch sollte es einer der niedrigsten seit 2015 sein. Für Edelmetallinvestoren sollten sich also im Silberbereich Chancen ergeben, vor allem mit gut aufgestellten Gesellschaften. Dazu gehört etwa Endeavour Silver. In drei Silber-Gold-Minen in Mexiko produziert das Unternehmen seit Jahren erfolgreich. Ein viertes Projekt wird vorangetrieben und weitere Projekte werden in Chile und Mexiko verfolgt. Auch Kuya Silver ist auf Silber fokussiert und besitzt in Peru das ehemals produzierende Bethania-Projekt. Dieses enthält Silber, Blei und Zink. Daneben kümmert sich Kuya Silver um ein Projekt in Ontario mit historischen Silberminen.



