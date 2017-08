Silber: Widerstand im Weg

Der Silberpreis kommt nicht über eine seit Mitte vergangenen Jahres fallende Gerade vorheriger Hochs als Widerstand hinaus. Zweimal wagten sich die Notierungen darüber hinaus, doch endete der Anstieg bereits kurze Zeit später und mündete in einem deutlich fallenden Silberpreis. Auch in diesen Tagen stieg das Edelmetall bis zum aktuell um 16,80 US-Dollar verlaufenden Widerstand an. Dort kam der auf das Blitztief von Anfang Juli bei 14,31 US-Dollar folgende Anstieg erneut ins Stocken und könnte nun sogar seine Richtung ändern, nachdem sich mit einer Annäherung an den Widerstand in den letzten beiden Tagen wiederum fallende Notierungen zeigten. Dreht der Silberpreis an seiner Hürde ein weiteres Mal um, könnte der Bereich um die Tiefs von Juni und Dezember letzten Jahres um 15,50 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Silber (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC2M78) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Silberpreis ausgehen, mit einem Hebel von 7,2 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 8,2 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 17 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,66 Euro. Für einen fallenden Silberpreis könnte sich ein Ziel um 15,50 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,3 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SC2M78

Akt. Kurs: 1,95 - 1,96 Euro

Basispreis: 18,97 US-Dollar



KO-Schwelle: 18,03 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Silber

Kursziel: 2,94 Euro

Kurschance: 50 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.