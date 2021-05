Silber: Wichtige Marken!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

„Silber startet durch“ – so lautete die Überschrift unserer Analyse vom 16. April. Und in der Tat, das Edelmetall Silber zeigt seit dem pünktlich eingetroffenen Tief (und Wendetermin) am 31. März eine äußerst starke Verfassung und konnte mit über 12 Prozent überzeugen. Die übergeordneten Richtungsfilter (auf Wochenbasis) stehen ebenfalls auf Grün, was das positive Bild aus dem Gesichtspunkt der technischen Definition weiter untermauert.



Sofern das Unterstützungsniveau (grüne Zone) über 26,15 USD und speziell 25,80 USD nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, gehen wir von einem weiteren Kursanstieg bis 27,80 USD aus. Speziell über 27,00 USD dürfte sich (durch anziehender Nachfrage auf der Long-Seite) die Dynamik noch weiter erhöhen.



+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die G.I. Swing Trading Strategie jetzt 14 Tagen kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Unsere präzisen Wendetermine (im Voraus) bilden eine absolute Ausnahme auf dem Markt.

Immer aktuell und sofort erhalten unsere Abonnenten klare und professionelle Trading Signale sowie professionell aufgearbeitete Analysen.

Von unseren Signalen profitieren sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene.



G.I. Swing Trading Strategie – bis zu 81 % Trefferquote!



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.