Silber - Weitere Gewinne und nächster Nachkauf!

Es geht weiterhin Schlag auf Schlag. Der nächste Take Profit bei $18.20 wurde nun ausgelöst und wir haben damit zum zweiten Mal in dieser Woche, einen satten Gewinn realisiert. Wir haben bei $18.20 nun weitere 20% unserer Positionen verkauft und dabei +16.4% Gewinn realisiert. Die genannten Prozente beziehen sich immer auf den reinen Kursgewinn. Sprich der eigentlich erzielte Gewinn, liegt weitaus höher. Wer unseren Einstiegen nur die letzten 30 Tage allen gefolgt ist, hat diesen Gewinn nun zwischen 6 und 8 Fach mitgenommen. Wir sprechen hier also von 98.4% oder sogar 131.2% Gewinn! Die von uns hier praktizierte Vorgehensweise, ist so effektiv, das wir bisher ohne einen einzigen Verlusttrade in Gold, GLD und Silber ausgekommen sind.

Für die Welle iv haben wir nun einen Zielbereich gesetzt, wir werden den exakten Zeitpunkt zum Kauf sobald es soweit ist bekannt geben um weitere Positionen im Silber zu hinterlegen!

Sollte sich das Szenario wie erwartet halten, dann können wir uns noch in diesem Jahr auf Kurse über $21 einstellen, ehe diese Bewegung zum Erliegen kommt! Wenn Sie noch nicht in unserem Verteiler dabei sein, melden Sie sich an, die Ergebnisse sprechen für sich. Wir liefern Deutschlands akkurateste Edelmetallanalyse!

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Silber:

Risiko: gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: $15.63

Letzter Kauf: $16.94

Unsere Stopps: $16.41 Minus Spread zu 20%, $16.75 zu 30%, $17.30 zu 50%

Take Profit: Wird in unserer Analyse benannt und per E-Mail verschickt.

Nächster Kauf: Wird in unserer Analyse benannt und per E-Mail verschickt.

Teilverkauf zu $16.34 +10.30% Gewinn 31.07.2019

Teilverkauf zu $16.08 +8.57% Gewinn 01.08.2019

Teilverkauf zu $17.34 +12.45% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu $16.77 +8.75% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu $17.81 +13.95% Gewinn 27.08.2019

Teilverkauf zu $18.20 +16.40% Gewinn 28.08.2019