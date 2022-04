Silber: Was für eine Impulsbewegung spricht

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

von Manfred Ries

Silber (Tageschart): Anleger schauen jetzt auf die Unterstützung bei 23,40 USD.

Montag, den 25. April 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

am heutigen Montag interessant: ein Blick in das Lager der …

…Rohstoffe! Heute soll es um dem Silber-Preis gehen. Das Edelmetall notiert am Montag, 25. April 2022 im frühen Nachmittagshandel bei 23,52 USD (-2,4%).

Die Ausgangslage. Oben abgebildet: der Tageschart. Am Montag fiel die Silber-Preisnotierung unter ihre 200-Tagelinie – aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal. Dabei wurde zu Wochenbeginn auch die untere Begrenzung des Bollinger-Bands durchbrochen. Dies zeigt die Heftigkeit der aktuellen Preisreduktion. Nächste Unterstützung: 23,40 USD. Nächste Widerstände: neben der 200-Tagelinie (23,78 USD) gilt der Kursbereich ~24,65 USD als Resistance.

Zum Hintergrund. Silber wird zu Wochenbeginn vom stark fallenden Gold-Preis (-1,8%) mit nach unten gezogen. So fiel der Gold-Preis im Tagesverlauf bis auf 1896 USD zurück. Das bisherige Jahreshoch lag bei 2070 USD; in der Vorwoche lag die Gold-Preisnotierung noch bei ~1998 USD. Auch zum Start in die neue Handelswoche sind es, nach Ansicht von Commodity-Analysten, weiterhin die Zinserhöhungserwartungen, die auf die Edelmetalle lasten; allen voran auf Gold – und damit auch Silber mit nach unten ziehen.

Die Prognose. Das der Silber-Preis wieder unter seiner 200-Tagelinie notiert, ist kritisch zu bewerten. Andererseits gelten die Notierungen bereits als überverkauft; die Indikatoren-Analyse spricht davon. Die laufende Handelswoche könnte Klarheit über die weitere Preisentwicklung liefern: Sollte der Support bei 23,40 USD halten und die 200-Tagelinie selbstbewusst zurückerobert werden, so könnte sich eine potenzielle Impulsbewegung nach oben abzeichnen. Das Aufwärtspotenzial hierfür wäre als beachtlich zu bezeichnen – mehr hierzu in meiner kommenden Wochenausgabe meines wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader©.

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus deutschen Landen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert! Und denken Sie daran: es ist nicht alles Gold, was glänzt…

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

*) Glossar:

200-Tagelinie (MA(200)): Eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 200 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form wiedergegeben. Die 200-Tagelinie gilt als einfacher – aber vielbeachteter – Indikator innerhalb der Technischen Analyse.

MACD: Der MACD (»Moving Average Convergence/Divergence«) gehört zu den trendfolgenden Indikatoren. Seine Berechnung erfolgt anhand der Differenz zweier exponentiell Gleitender Durchschnitte; üblich sind zwölf und 26 Handelsperioden. Aus diesem Kurvenverlauf wird wiederum eine „langsamere“ 9-Tagelinie gebildet. Man spricht dann von der Standardeinstellung (12/26/9). Grundsätzlich gilt: Ein Kaufsignal ergibt sich, wenn die schnellere Linie die langsamere von unten nach oben schneidet, bzw. umgekehrt im Falle eines Verkaufssignals.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.