Silber – Warum das Edelmetall jetzt durchstarten könnte!

Seasonal Trading-Strategie



Symbol: VZLC ISIN: DE000A0N62F2



Rückblick: WisdomTree Physical Silver investiert in Silber. Der ETC repliziert die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index mit einer besicherten Schuldverpflichtung, die durch physische Bestände des Edelmetalls abgesichert ist. Jedes einzelne WisdomTree Physical Silver-Wertpapier verbrieft einen effektiven Anspruch auf Silber. Der ETC kam in den letzten Monaten unter Druck. Die Kurse befinden sich unter dem wichtigen gleitenden Durchschnitt EMA-50.

Meinung: Der ETC ermöglicht es uns, sehr sicher und einfach, von der Silber-Preisentwicklung zu profitieren. Saisonal öffnet sich bei dem Edelmetall gerade ein positives Zeitfenster, welches sich für einen statistischen Trade nutzen lassen würde. Nach der längeren Fallphase konnte sich der ETC zwar wieder erholen, machte aber einen tiefen Rücksetzer. Aktuell sieht es so aus, als könnten die Bullen wieder das Zepter übernehmen und einen Angriff in Richtung des November-GAPs oder auch des letzten Verlaufshochs starten.

Chart vom 21.12.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 18.66 EUR



Setup: Da es sich um einen saisonalen Trade handelt, könnte man ab morgen eine Long-Position eröffnen und diese bis Ende Februar halten. In unserem Szenario setzen wir aber trotzdem einen Stopp unter das letzte Pivot-Tief.

Saisonal betrachtet, öffnet sich bei Silber gerade ein interessantes Zeitfenster, welches unserem Trade Rückenwind verleihen könnte.

Im Zeitraum 22.12. bis 24.02. der letzten 10 Jahre, lag die Trefferquote bei 90% und die durchschnittliche Auszahlungsrate bei über 8%.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Silber ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VZLC



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von