Silber: Warten auf das Kaufsignal!

Der Silberpreis musste seit dem letzten Hoch vom Juni bei 17,32 US Dollar deutliche Kursverluste verzeichnen, könnte aber Mitte September im Bereich um die 14 USD Marke ein belastbares Tief ausgebildet haben. Derzeit werden Kursanstiege auf der Oberseite aber immer noch durch eine Trendgerade, welche aktuell im Bereich um 14,80 Euro verläuft, gedeckelt. Wir warten deshalb weiter auf einen klaren Ausbruch nach oben, um uns hier dann auf die Longseite zustellen und eine Position ins Depot zu nehmen.

Silber Tageschart



