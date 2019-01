Silber: Mit Vollgas nach Norden

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

die Edelmetalle konnten in den vergangenen Wochen mächtig zulegen und sich als relativ sichere Häfen positiv von den Aktienmärkten abheben. Erleben wir im Jahr 2019 die Wiederaufnahme der Edelmetall-Rally? Die Chancen hierfür stehen gut, schließlich konnten Gold, Silber & Co. kürzlich auf neue Verlaufshochs steigen. Die Abwärtstrends der letzten Jahre gehören längst der Vergangenheit an.

Besonders stark präsentierte sich zuletzt Silber. Der Rohstoff vollzog nach dem Ausbruch über einen markanten Widerstand eine fulminante Kursrally.

Auslöser der neuen Bewegungswelle war die letzte US-Notenbanksitzung bzw. der Zinsentscheid der Federal Reserve Bank in New York. Der oberste Währungshüter Jerome Powell hat die US-Zinsen im Dezember zum vierten Mal im Jahr 2018 wie erwartet um einen kleinen Schritt angehoben, gleichzeitig aber den Zinspfad für 2019 abgeschwächt: Statt der bislang erwarteten drei Zinsschritte werden 2019 nur noch zwei Anhebungen anvisiert. Die Ära der Zinsanhebungen in den USA scheint schneller zu Ende zu gehen als bislang gedacht. Die Edelmetalle haussierten nach dieser Meldung.

Daneben profitierten die Edelmetalle auch von den gestiegenen globalen Unsicherheiten. Die jüngsten China-Daten fielen schlechter als erwartet aus und treiben den Volkswirten Sorgenfalten auf die Stirn. Die Frühindikatoren aus dem letzten Jahr, wonach sich die Lage der Weltkonjunktur eintrüben könnte, scheinen sich zu bestätigen.

Die dynamischste Entwicklung unter den Edelmetallen verzeichnete zuletzt zweifelsfrei Silber. Das Edelmetall sprang nach dem Ausbruch über eine charttechnische Widerstandszone regelrecht hoch: Von 14,80 Dollar ging es in schnellen Schritten bis auf das aktuelle Niveau von 15,80 Dollar.

Zuvor verzeichnete der Rohstoff eine ausgeprägte Seitwärtsphase. Während andere Edelmetalle bereits nach Norden strebten, verharrte Silber innerhalb der Grenzen von 14,00 und 14,80 Dollar. Ein Ausbruch nach oben lag jedoch auf der Hand, weshalb wir in meinem Börsenbrief Allstar-Trader bei einem Hebel-Bull-Zertifikat auf Silber eingestiegen sind.

Nach unserem Einstieg hatte es zunächst etwas gedauert: Silber versuchte zwar den Ausbruch aus der Seitwärtsphase, scheiterte jedoch mehrmals daran. Erst im Dezember gelang der nachhaltige Ausbruch über die wichtige Chartmarke. Danach folgten sieben Plus-Tage in Folge – und mehr als 20 Prozent Gewinn bei unserem Hebel-Bull-Zertifikat auf das Edelmetall.

Es scheint, als wolle Silber in den kommenden Monaten einen neuen Aufwärtstrend etablieren. Der Anfang ist zumindest gemacht, das Edelmetall liefert nach dem Ausbruch positive Signale. Auf Sicht der kommenden Wochen und Monate sind weiter steigende Notierungen wahrscheinlich. Kurzfristige Korrekturen müssen natürlich stets eingeplant werden.

