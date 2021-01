Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wenn man frisch in die Trading- und Investing-Arena einsteigt, ist es faszinierend, dass alles, was man braucht, ein Knopfdruck ist, um in einem gewinnenden Handel (oder einem verlierenden) zu sein. Die Leichtigkeit der Teilnahme ist nicht der einzige ungewöhnliche Aspekt des Tradings. Im Chartbook dieser Woche wollen wir beleuchten, dass viele Trader und Investoren in der Annahme scheitern, dass ein Handelssystem bzw. Investitionsansatz ausreichend ist. Wenn Sie, wie viele andere, nach jahrelangem Kampf endlich einen Vorsprung aufgebaut haben, sagen wir durch einen trendfolgenden Systemansatz, riskieren Sie, in ernsthafte Schwierigkeiten zu geraten, wenn ein Markt in einen mehrjährigen Seitwärtsmarkt übergeht. Mit nur einem Schraubenzieher ist es schwer, verschiedene Schrauben in die Wand zu bringen. Silber, ein System ist nicht genug.

Daher ist es notwendig, mindestens drei Systeme für die unterschiedlichen Marktbedingungen von Aufwärts-, Seitwärts- und Abwärtskursen zu haben. Selbst wenn Sie die Marktbedingungen zuverlässig kennen, würde das Fehlen eines dieser drei Ansätze Sie zu dem System verleiten, das Sie in der Hand haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgrund des Mangels an Systemwerkzeugen schlechte Trades und Investitionen eingehen, ist dann sehr groß.

Unabhängig davon, ob Sie ein fremdes Handelssystem verwenden oder Ihr eigenes entwickelt haben, müssen Sie dessen Funktionalität, Stärken und Schwächen identifizieren.

Ihr System könnte eines sein, das nur Einstiege bietet. Es könnte eines sein, das verlangt, dass alle Handelssignale, die der Markt produziert, in ihrer Gesamtheit genommen werden müssen oder andernfalls die mathematische Erwartung verzerrt. Es könnte sein, dass Sie ein System verwenden, das unabhängig von der Marktrichtung isoliert mit Preismustern handelt.

Silber Wochenchart, ein System ist nicht genug, Bereichshandel:Silber in US-Dollar, Tageschart vom 20.Januar 2021

Der obige Tages-Chart zeigt eine Seitwärtsspanne, die sowohl von der Short- als auch von der Long-Seite gehandelt werden kann, indem man mit Hilfe der fraktalen Volumenanalyse (blaues Histogramm) nach Unterstützungs- und Widerstandszonen sucht und diese dann durch einen Oszillator verifiziert. Verwendbar für die Identifizierung von Range-Extremen.

Wir verwendeten einen von Donald Lambert entwickelten Commodity Channel Index Oszillator (CCI) mit den Einstellungen 6/14.

Das letzte Setup zeigt einen risikoarmen bullischen Long-Einstieg, bei dem wir eine gute Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch durch die oberen Grenzen der Range sehen.

Silber Tageschart, Trendhandel:

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 20.Januar 2021

Dieser Tages-Chart zeigt eine direktionale Bewegung, die durch Fading-Retracements in Trendrichtung ausgenutzt werden kann. Ein Indikator hilft dabei, die Entwicklung eines Trends und auch bestimmte Wiedereinstiegspunkte zu messen. In diesem Fall ein Stochastik-Paar mit den Einstellungen: 5/3 und 21/10. Das ist nützlich, um überkaufte und überverkaufte Handelszonen in einem direktionalen Markt zu identifizieren. Genauer gesagt, finden Sie die Berührungspunkte der vertikalen Linien auf der linken Seite des Charts, die mit dem Tiefpunkt der schnellen Einstellungslinie des Stochastik-Paares übereinstimmen. Wir nennen diese Indikatorformation „Schleifen“, die ein gutes zusätzliches Werkzeug sind, um risikoarme Einstiegspunkte innerhalb des Trends zu messen.

Diese Messwerte werden uns wieder nützlich sein, sollten wir die Seitwärtsrange durchbrechen. Wir erwarten, dass dies bei Silber in Kürze der Fall sein wird.

Silber Wochenchart, Silber, ein System ist nicht genug:Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 20.Januar 2021

Das Stapeln von prinzipienbasierten Vorteilen, um die geeigneten Zeitpunkte zu identifizieren, zu denen jedes System ins Spiel kommt, ist ebenfalls entscheidend. Dieser Wochenchart gibt Hinweise auf die Richtung durch lineare Regressionslinien. Deutliche Identifizierung eines langfristigen Trends in Silber (rote, blaue, grüne Richtungslinien). Die fraktale Volumenanalyse des temporären Bereichs in Silber identifiziert den letzten wöchentlichen Long-Einstieg als risikoarm. Wir haben diesen Eintrag in Echtzeit in unserem kostenlosen Telegram-Kanal gepostet.

Der Schlüssel ist zu wissen, was Sie handeln. Jedes Handelssystem hat eine Achillesferse, und es ist wichtig, diese Schwäche zu erkennen. Eliminieren Sie diese Schwachstellen, indem Sie mehrere Systeme handeln. Der erste Schritt ist jedoch zu wissen, wo man nach möglichen Drawdowns suchen muss. Wir möchten Sie dazu ermutigen, Ihr System im Detail zu untersuchen, wo seine Achillesferse liegt. Tun Sie dies, bevor der Markt Sie durch Verluste dazu zwingt. Quantifizieren Sie Ihre Strategie aus dieser Perspektive, um zu erkennen, dass mehrere Systeme erforderlich sind. Sie werden für die verschiedenen Marktzyklen und Marktumfelder benötigt. Sowohl auf kürzerer als auch auf längerer Basis, um sich nicht in einem Marktzyklus wiederzufinden, der für Ihren Ansatz für lange Zeit nutzlos ist.

Silber, ein System ist nicht genug:

Der Vorteil eines systematischen Handelsansatzes besteht darin, Emotionen in einem kontraintuitiven Umfeld in Schach zu halten. Einmal auf einer prinzipiellen Basis etabliert, kann es ein praktisches Werkzeug sein, das auf verschiedene Märkte und Zeitrahmen angewendet werden kann. Es ermöglicht folglich Flexibilität und Skalierbarkeit.

