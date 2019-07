Silber: Sprünge mit Wirkung

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten Wochen konnte Silber dem großen Bruder Gold nicht so recht folgen. Dies hat sich nun geändert, denn der Silber-Kurs hat gleich mehrere markante Widerstände aus dem Weg räumen können.

Vorgestern sprang Silber über die Abwärtstrendlinie, die vom signifikanten Hoch in 2016 ausging (gestrichelte Linie). Nur einen Tag später erfolgte dann das nächste Kursereignis: Die horizontale Widerstandszone um 15,50/15,65 USD je Feinunze, die in den vergangenen 12 Monaten mehrmals seine hohe Wertigkeit unter Beweis stellen konnte, wurde überwunden. Damit wurde mein Long-Einstiegsszenario bestätigt – Einstieg bei 15,68.

Am Jahreshoch bei 16,20 plane ich eine Teilgewinnmitnahme. In diesem Fall wird dann der Stopp für die Restposition knapp unterhalb der Unterstützungszone um 15,50 USD gezogen. Dann ergibt sich weiteres Kurspotenzial bis 17,00 und 17,30 USD.





Silber im aktuellen Tageschart – XAGUSD – Quelle: CFX TraderPRO



Rückblick letzter Trade: Der Ausbruch letzte Woche bei Öl entpuppte sich als Fehlausbruch. Im Zuge der Verunsicherung am Aktienmarkt kam das schwarze Gold gehörig unter Druck, und meine Stopp-Order wurde aktiviert.

Till Kleinlein