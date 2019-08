Silber: Sehr bullische Chartmuster!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ausgerechnet die edelsten Metalle unter den Rohstoffen erleben in den letzten Wochen einen merklichen Kapitalzufluss, darunter auch der Industrierohstoff Silber. Innerhalb der letzten drei Monate wurde eine sehr markante Aufwärtsbewegung vollzogen und endete schließlich an den erwarteten Kursmarken. Hier spielt allerdings der Zählalgorithmus eine sehr wichtige Rolle, der mittelfristig entscheidende Impulse voraussieht.

Seit dem erfolgreichen Boden in Form eines Doppeltiefs in der zweiten Jahreshälfte 2018 um 14,00 US-Dollar konnte Silber seinen kurzfristigen Down-Trend umdrehen und stieg in einer ersten Reaktion zu Beginn dieses Jahres auf 16,21 US-Dollar an. Im Gleichschritt zog auch das Edelmetall Gold spürbar an! Die anschließende Korrekturphase ohne Teilnahme an der Goldrallye führte schließlich zu einer sehr aufgeladenen bullischen Kompression und anschließendem Kursausbruch direkt von 14,30 US-Dollar an die Zielzone von 17,32 US-Dollar in der abgelaufenen Woche. Damit liegt bei der Silberpreisentwicklung seit Ende Mai zeitgleich eine sehr wichtige Impulswelle vor, die mittelfristig noch sehr viel höhere Kursnotierungen erlaubt abzuleiten und gerade zu prädestiniert für ein strategisches Long-Investment scheint. Zuvor aber sollten Investoren die bevorstehende Korrekturwelle abwarten und für einen günstigeren Einstieg nutzen.

Seit Ende Mai wurde eine aus technischer Sicht fünfwellige Erholungsbewegung vollzogen, die planmäßig an dem zuvor genannten Erholungsziel von 17,32 US-Dollar endet. Insgesamt ist eine solche Aufwärtsbewegung als Impulswelle zu verstehen, in der Regel folgen darauf kurzzeitige Abgaben (Konsolidierung) in Form einer maximal dreiwelligen Ausdehnung. Diese könnte sich im laufenden Betrieb auf das Niveau des EMA 50 und 15,55 US-Dollar erstrecken. Genau dieses Niveau stellt aus technischer Sicht eine strategische Kaufmarke dar, sehr kurzfristige Long-Positionen sollten reduziert oder gar aufgelöst werden. Daher wird an dieser Stelle im weiteren Verlauf nach dem Pullback eine erneute Long-Variante mit einem Ziel von 21,00 US-Dollar beim Silberpreis favorisiert. Für diesen Fall können sich interessierte Anleger etwas näher das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VA9TBU ansehen und von einem potenziellen Kursanstieg an die eben genannte Zielzone partizipieren. Dabei ist jedoch stets Fingerspitzengefühl gefragt, ein Kursrutsch unter das Niveau von rund 15,00 US-Dollar dürfte das aktuell bullische Chartbild etwas unter Druck bringen. Abgaben unter diese Unterstützungszone könnte noch einmal Abgaben auf die Maitiefs von 14,30 US-Dollar bedeuten. Der anschließende Werdegang müsste dann erneut ausgewertet werden – Ausgang ungewiss!

Silber (Troy Ounce - Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

17,15 // 17,32 // 17,51 // 17,70

Unterstützungen:

16,80 // 16,61 // 16,28 // 15,92



Fazit

Zunächst einmal sind rückläufige Notierungen bei den Edelmetallen zu erwarten, favorisiert wird ein Rücklauf maximal auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement (zunächst 61,8 % Fibo) um 15,52 US-Dollar herum. Spätestens von diesem Punkt an muss eine neuerliche Kaufwelle starten, die mit Unterstützung der fünfwelligen Aufwärtsbewegung aus den letzten Wochen den Silberpreis auf frische Verlaufshochs um 21,00 US-Dollar herum aufwärts bringen könnte. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VA9TBU ließe sich unter optimalen Bedingungen eine Rendite von 158 Prozent erzielen, der vorgestellte Schein dürfte dann um 6,06 Euro herum notieren. Bestehende Long-Positionen sollten nach dem erfolgreichen Zieleinlauf nun möglichst in flüssige Mittel umgewandelt werden. Sehr kurzfristig agierende Anleger können hingegen ein Short-Investment in Erwägung ziehen, allerdings unterliegt dieses aufgrund des vorherrschenden Aufwärtstrendkanals einem erhöhten Risiko!

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VA9TBU

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,34 – 2,35 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

14,30 US-Dollar

Basiswert:

Silber (Troy Ounce)

KO-Schwelle:

14,30 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

16,88 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

6,06 Euro

Hebel:

6,44

Kurschance:

+ 158 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.