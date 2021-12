Silber: Schwacher Wochenverlauf

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

von Manfred Ries

Silber (Wochenchart): Überraschende Schwäche am Mittwoch.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 29. Dezember 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? In dieser Woche interessant, die …

…Rohstoffe! Heute geht es um das Edelmetall Silber. Hier kam es zwischen Oktober und Dezember zur Ausbildung eines Doppelbodens im Bereich ~21,42 USD (grün markiert). Die anschließende Preisrallye bis auf 23,44 USD wurde von Chartisten gefeiert. Doch die Freude währte nicht lange: Nach dem Wochenhoch vom Dienstag kam es zu einem Rücksetzer, der sich am Mittwoch verstärkte. Damit folgt der Silber-Preis den schwachen Vorgaben vom Gold-Markt (Mittwoch: -0,75%). Dabei fiel Gold im Mittwochshandel erneut unter seinen MA(200).

Zum Hintergrund: Der zur Wochenmitte hin wieder festere USD wirkt grundsätzlich belastend auf den Gold-Preis. Das macht den Kauf von Gold in anderen Landeswährungen teurer. Auch lasten Zinsängste auf die aktuelle Gold-Preisentwicklung.

Wie geht es weiter? Trotz hoher Volatilität: die Stabilisierung beim Silber-Preis schreitet voran. Der Kursbereich ~22,45 USD sollten Anleger als Support im Auge behalten; auf diesem Bereich bewegt sich auch die horizontal verlaufende 21-Tageslinie (im Chart nicht ersichtlich). Auf der Oberseite gelten aktuell die Kursmarken ~23 USD, sowie entlang der 23,45 USD-Preismarke, als Widerstand gen Norden. Der Silber-Preis am Mittwoch, 29. Dezember 2021: 22,70 USD (-1,4%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen noch schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch im Edelmetall-Sektor!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.