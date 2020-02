Silber: Sauber nach oben aufgelöst

Das für die Schmuckbranche und gleichermaßen für die Industrie wichtige Metall Silber kommt seit dem dritten Quartal letzten Jahres praktisch nicht vom Fleck, eine volatile Seitwärtsbewegung beherrscht das Handelsgeschehen. Doch Hoffnungen werden durch den aktuellen Preisanstieg und damit eine potenzielle Auflösung eines technischen Kaufsignals geweckt.

Nachdem es Ende 2018 Silber gelungen ist im Bereich von 14,00 US-Dollar je Feinunze einen tragfähigen Boden auszubilden, wechselte der Trendverlauf gen Norden. Mitte letzten Jahres gelang es schließlich über einen mittelfristigen Abwärtstrend sowie den 200-Wochen-Durchschnitt dynamisch zuzulegen und die Gewinne weiter bis in den Bereich von 19,65 US-Dollar auszubauen. Dort allerdings stellte sich eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung ein ,die bis heute anhält, allerdings bullische Kussmuster an den Tag legt. Man könnte durchaus von einer unfertigen inversen SKS-Formation sprechen. Nun macht sich der Silberpreis offenbar daran, die rechte Schulter zu vollenden und damit schon bald ein mittelfristiges Trendwendesignal zu aktivieren.

Formation in der finalen Phase!

Der Kursverlauf seit Jahresanfang könnte die beschriebene rechte Schulter der inversen SKS-Formation darstellen, diese präsentiert sich überdies in einem nach unten gerichteten Keil. Derartige Konstrukte werden als Trendfortsetzungsmuster gewertet, weitere Gewinne zunächst an die Jahreshochs von 18,85 US-Dollar sind nun stark anzunehmen. Darüber dürfte schließlich das Verlaufshoch aus Ende 2019 bei 19,65 US-Dollar in Angriff genommen werden und erlaubt es sogar aus dem Stand heraus auf einen weiter steigenden Silberpreis zu setzen. Hierfür können sich Investoren beispielsweise das mit einem Hebel von 13 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE4W0Y näher ansehen. Das Maß der Dinge auf der Unterseite stellt das Niveau von 17,32 US-Dollar dar, unterhalb dieser wichtigen Unterstützung würde die inverse SKS-Formation in eine bedrohliche Lage geraten. Dann könnte es zu einem erneuten Test der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 kommen, die sich gerade im Begriff sind sich bullisch zu kreuzen.

Silber (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 18,50 // 18,85 // 19,27 // 19,65 Unterstützungen: 18,07 // 17,74 // 17,50 // 16,85

Fazit

Die dynamischen Kurszuwächse aus dieser Woche haben streng genommen bereits zu einem Kaufsignal geführt, weitere Gewinne an die Jahreshochs von 18,85 US-Dollar, darüber an die Verlaufshochs aus 2019 bei 19,65 US-Dollar sind nun sehr wahrscheinlich geworden. Wer ebenfalls an dem Lauf bei Silber partizipieren möchte, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE4W0Y zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Umsetzung der Strategie beträgt dann bis zu 83 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte die jüngsten Verlaufstiefs aus Januar bei 17,39 US-Dollar allerdings nicht überschreiten. Entsprechende Handelsmarken in vorgestellten Zertifikat ergeben sich für das Ziel bei 2,41 Euro, als Ausstiegspunkt und Verlustbegrenzung wird ein Niveau von 0,32 Euro favorisiert. Der Anlagehorizont sollte jedoch mit einigen Wochen bemessen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE4W0Y

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,31 - 1,31 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 16,98 Euro

Basiswert: Silber (Troy Ounce) KO-Schwelle: 16,98 Euro

akt. Kurs Basiswert: 18,46 US-Dollar Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,41 Euro Hebel: 13,0

Kurschance: + 83 Prozent Quelle: Vontobel

