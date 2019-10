Silber – die Ruhe vor dem Sturm

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Um Silber ist es zuletzt etwas ruhig geworden. Doch das dürfte sich bald ändern. Anleger sollten Silberinvestments daher nicht unterschätzen





Indien ist derzeit ein gutes Beispiel. Vor allem die breite Bevölkerung, vor allem im ländlichen Raum, besitzt keine großen Einkommen. Die schwache Währung und der über drei Jahre zugenommene Goldpreis verteuerten Gold stark. Daher kaufen sich die Inder vermehrt Silber zur Anlage und Absicherung. Was in Indien bereits als Trend auszumachen ist, könnte sich weltweit zeigen. Doch da der Goldmarkt weitaus größer ist als der Silbermarkt, würde etwas umswitchen von Gold auf Silber als Anlage vor allem dem Silberpreis guttun. Gold würde wohl nicht geschwächt.







Dies umso mehr da es sich um zusätzliche Investitionen handeln dürfte. Denn mehr und mehr Sparer und Investoren merken, dass die Niedrigzinsphase und sogar Negativzinsphase langsam, aber sicher an der Kaufkraft ihrer Anlagen knabbert. Edelmetalle sind dafür die natürliche Absicherung, dies seit Jahrhunderten.







Ob sich als Absicherung zum Beispiel die deutschen 20-Euro-Silbermünzen als kluges Investment erweisen, erscheint aktuell fraglich. Doch langfristig dürften auch sie eine gute Anlage sein. So hat zum Beispiel die neueste 20-Euro-Münze („100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“ mit einen farbigen Deutschlandfahne in der Mitte) ein Gewicht von 18 Gramm und einen Silbergehalt von 925/1000. Es sind somit 16,65 Gramm Silber enthalten. Aktuell ist dies ein reiner Materialwert von 8,40 Euro. Steigt Silber auf 45 US-Dollar je Unze, wäre der Materialwert bereits höher als der Nennwert der Münze. Einige Silberexperten sehen jedoch noch weitaus höhere Preise für Silber in den kommenden Jahren.







In diesem Fall wären jedoch Aktien von guten Silberunternehmen wohl ein noch weitaus lukrativeres Investment. Denn die Silber-Aktien besitzen in der Regel einen Hebel auf den Silberpreis. Beispiele für interessanten Silberunternehmen sind MAG Silver und Endeavour Silver. MAG Silver besitzt zusammen mit dem großen mexikanischen Silberproduzenten Fresnillo das Juanicipio-Projekt in Mexiko. Zeitnah sollen anfangs 4.000 Tonnen Gestein täglich, später mehr verarbeitet werden.







Endeavour Silver ist ebenfalls in Mexiko aktiv. Aus 4 Minen holten die Kanadier aktuell ihr Silber. Im 3.Quartal wurden 1,7 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/