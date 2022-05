Silber: Preis an wichtiger Unterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber (Monatschart): Der Abwärtstrend ist intakt – nächster Support in Sicht.

Von Manfred Ries

Montag, 9. Mai 2022

Rohstoffe! Genauer gesagt um den Bereich der Edelmetalle – ein Blick auf den Basiswert Silber. Der Preis des Edelmetalls knickt zu Wochenbeginn kräftig ein: eine Feinunze Silber kostet am Montag, 9. Mai 2022 – kurz vor Mitternacht – 21,78 USD (-2,5%).

Die Ausgangslage. Mit aktuellen Kursen ~21,80 USD fiel der Silber-Preis wieder bis knapp an seine langfristige Unterstützung bei 21,40 USD zurück. Dabei bewegen sich die Notierungen innerhalb eines intakten Abwärtstrends, der auch durch den fallenden Verlauf der 200-Tagelinie bestätigt wird.

Zum Hintergrund. Gute US-Arbeitsmarktdaten beflügelten die Edelmetallpreise am Freitag. So notierte Silber Ende vergangener Woche bei 22,62 USD; der Gold-Preis notierte am Freitag im Tageshoch bei 1909 USD. Zum heutigen Wochenstart hin kehren Investoren sowohl Gold als auch Silber den Rücken. Dabei ziehen sich die Gold-ETF-Investoren bereits seit zwei Wochen zurück.

Gold fällt am Montag im Späthandel auf 1853 USD (-1,6%) zurück; Silber gibt sogar um mehr als zwei Prozent nach. Dabei wirken auf die Edelmetallpreise dieselben Faktoren wie bereit in der Vorwoche: Der USD präsentiert sich fest; die Anleiherenditen steigen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist mittlerweile auf 3,15 Prozent geklettert.

Die Prognose. Jetzt kommt es beim Silber-Preis auf die 21,40er-Preismarke an! Sollte diese signifikant nach unten durchbrochen werden, droht ein weiterer Preisrückschlag bis in den Bereich ~20 USD. Auf der Oberseite gilt als nächster Widerstand der Bereich ~23,82 USD; dann wäre auch die 200-Tagelinie wieder überwunden. Doch bis dorthin ist es noch, mit Verlaub: ein – charttechnisch – weiter Weg.

