Silber: Das Potenzial ist enorm!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis steckt seit Mitte letzten Jahres in einer Konsolidierung. Anfang August hatte Silber ein 7-Jahres-Hoch bei 29,31 USD je Feinunze erreicht. Im Bereich der 30-USD-Marke verläuft ein charttechnischer Widerstand, der den Bullen fürs Erste den Zahn gezogen hat. Kurzfristig entwickelte sich ein Abwärtstrend, der jedoch im Laufe des Dezembers nach oben durchbrochen werden konnte. Zu Jahresbeginn wurde ein Verlaufshoch bei 27,88 USD erreicht. Anschließend setzte der Kurs bis auf 24,44 USD zurück und scheint sich nun knapp oberhalb der 25-USD-Marke wieder stabilisieren zu können. Doch wie sind die weiteren Aussichten in diesem Jahr? Können die Bullen eine neue Aufwärtsbewegung etablieren?

Die Analysten von MKS sind diesbezüglich sehr positiv gestimmt. Sie trauen Silber in diesem Jahr einen Anstieg bis auf 40 USD zu, was eine Preissteigerung von fast 60 Prozent implizieren würde. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. So wird erwartet, dass das erste Halbjahr weiterhin von starken Unsicherheiten geprägt ist, die Realzinsen niedrig bleiben und sich die Dollarschwäche fortsetzt. All dies würde dem Silberpreis in die Karten spielen. Hinzu kommt ein erwarteter wirtschaftlicher Aufschwung im zweiten Halbjahr, der die Nachfrage nach Silber weiter ankurbeln dürfte. Besonders in der Solarindustrie ist der Bedarf an Silber immens.

Aus charttechnischer Sicht wird es darum gehen, das Januar-Hoch bei 27,88 USD zu überwinden. Dann wäre das Bullenszenario eröffnet und der Anstieg in Richtung des 7-Jahres-Hochs bei 29,31 USD die logische Folge.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.