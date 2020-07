Silber – der Positionsabbau läuft

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber ist nach unserem hinterlegten Tief und Einstieg vom 17.07. über 16 % gestiegen! Die erste Gewinnmitnahme erfolgte am 21.07. mit über 10 %. Die zweite Gewinnmitnahme (Abbau der Longs, 25-50 %) mit einem Plus von über 16 % erfolgt aktuell bis Börsenschluss. Wir belassen lediglich eine geringe Positionseinheit von max. 25 % im Markt und passen den SL entsprechend an.

Unsere Zyklusanalyse bestätigt fortan ein Zwischenhoch, das heute (22.07.) sein entsprechendes Hoch ausbildet. Sollte sich die Analyse bestätigen, kommt es im Anschluss zu einer Korrektur mit Gewinnmitnahmen. Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht eindeutig bestätigt werden.

Auf der Short-Seite werden wir gegenwärtig nicht aktiv, sondern nutzen die Phase rein zum Positionsabbau.









Allzeit gute Trades!