Silber: Noch keine Entwarnung!

In unserer Analyse vom 23.06.21 Silber: Nach Kurseinbruch an der Unterstützungslinie! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation des Edelmetalls berichtet.

Der Support im Bereich um 25,50 US Dollar hält bis dato (siehe Chart unten), eine Entwarnung kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgesprochen werden, da deutliche Umkehrsignale bisher (noch) ausgeblieben sind. Sehr spekulative Trader, die bereits jetzt auf eine Aufwärtsbewegung setzen möchten, sollten Ihre Longposition jedoch engmaschig unterhalb der blauen 200-Tage Linie / letzten Tiefs mit einem StopLoss zur Verlustbegrenzung absichern. Zur Stunde notiert Silber bei 25,94 USD.





Silber Tageschart

Finanztrends Video zu Silber



