Silber: Noch kein Ende in Sicht

Der Silberpreis erreichte in der letzten Woche ein Hoch bei 18,47 US-Dollar und stand dabei nur einen Cent unter dem Ende Februar erreichten Hoch. Nach einem Rückgang am Anfang der Woche zeigten die Notierungen eine deutliche Reaktion, die auf eine weiter steigende Tendenz schließen lassen kann.

Der Silberpreis setzte trotz eines Rückgangs zum Anfang dieser Woche auf 17,72 US-Dollar seine seit März ansteigende Tendenz fort, die ihn bereits zuvor auf ein Hoch bei 18,47 US-Dollar geführt hatte und somit nur einen Cent unter das Hoch von Ende Februar. Mit dem Aufwärtstrend gelang den Notierungen Ende März auch der Ausbruch aus der zuvor verfolgten Abwärtsbewegung, die seit Juli letzten Jahres Bestand hatte. Der sofortige Anstieg gestern, nachdem der Silberpreis zuvor unter die 200-Tage-Linie bei aktuell 18 US-Dollar gefallen war, könnte als eine Bestätigung der ansteigenden Tendenz mit Unterstützung des langfristig orientierten Durchschnitts gelten. Unsere vor drei Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN SE4C75 auf einen steigenden Silberpreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 3,46 Euro und liegt seit der ersten Vorstellung mit 27 Prozent im Plus. Auch seit unserem letzten Update vor zwei Wochen ergab sich ein weiteres Plus von 6,5 Prozent. Wer seinen bisherigen Gewinn allerdings noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiter steigenden Silberpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann nun durch ein weiteres Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses zum ersten Vorstellungskurs von 2,72 Euro bereits einen Gewinn von mehr als 10 Prozent absichern.

Silber (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SE4C75) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Silberpreis ausgehen, mit einem Hebel von 5,0 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 16,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten 200-Tage-Linie bei 17,90 US-Dollar platziert und auf bestehende Positionen angewendet werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,04 Euro. Nach oben könnte sich ein Ziel um 21,13 US-Dollar ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5,9 zu 1.