Silber: Neues Jahreshoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis befindet sich seit Anfang des Monats in einer kräftigen Aufwärtsbewegung!



Ausgehend von der 22 USD Marke kann das Edelmetall zur Stunde bis über 25 USD klettern und so auf Monatssicht ein Plus von rund 14 Prozent verzeichnen. Darüberhinaus klettert der Kurs heute über das alte Jahreshoch bei 24,68, per se ein neuerliches Kaufsignal, weshalb wir hier mit weiteren Kurssteigerungen rechnen. Aktuell notiert Silber bei 25,03 US Dollar.



Silber Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.