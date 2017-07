Silber - Neuer Zielbereich für Alpha Positionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":





Wir haben mit dem heutigen Tag einen neuen Zielbereich in Silber hinterlegt. Wir erachten diesen als zwingend für die Hinterlegung von Alpha Positionen und möglicherweise die letzte Option, nochmals zu solchen Kursen in den Markt zu kommen. Der Zielbereich erstreckt sich von $15 bis $13.62, letztere Marke markiert zugleich auch das letzte übergeordnete Tief. Damit haben wir hier auch eine harte Invalidierung der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2015. Daher halten wir es für ratsam in diesem Zielbereich nur Alpha Positionen aufzubauen, die auch bei einem Unterschreiten des Zielbereiches nicht aufgegeben werden müssen. Sollte es vor dem Anlaufen des Zielbereiches zu einem Überschreiten von $16.70 kommen, werden wir diesen wieder vom Chart nehmen und ein neues Setup suchen.

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG