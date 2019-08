Silber: Monsterrallye läuft weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der lange vernachlässigte Silberpreis zieht mit dem Goldpreis gleich und hat in den letzten Wochen eine wahre Monsterrallye abgeliefert. Doch Rücksetzer werden kommen, dann werden wieder günstigere Einstiegsniveaus gesucht!

Der mittelfristige Abwärtstrend bestehend seit dem Jahr 2016 wurde mit dem dynamischen Kursausbruch über das Niveau von 16,00US-Dollarpro Feinunze Silber sowie mit einem Kurssprung über den 200-Wochen-Durchschnitt um 16,60 US-DollarMitte dieses Jahres klar beendet. Das löste eine ungeahnt starke Kaufwelle sogar über das Niveau von 17,51 US-Dollarbis nahe an die zweite Zielzone von 18,64 US-Dollaraus. Diese Ziele wurden bereits in der technischen Besprechung vom 06.08.2019 und 20.08.2019 mehrmals ausgerufen. Doch Investoren sollten sich an der nächsten Hürde doch noch einmal Gedanken über eine nachhaltige Absicherung ihrer Long-Positionen Gedanken machen. Ein rascher Abbruch der bisherigen Rallye steht zwar nicht an, bietet aber die Gelegenheit bei Rücksetzer zu einem günstigeren Kursniveau einen erneuten Einstieg zu finden. Ein Blick auf den Mehrjahreschart komplettiert die übergeordnete Bodenbildungsphase bei Silber erst um 21,00US-Dollar herum.

Dieses Ziel gilt ohnehin als mittel- bis langfristiger Anlagehorizont, um 18,64 US-Dollarund somit den Hochs aus 2017 sollte dennoch mit größeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Im Idealfall geht es anschließend an 17,50 US-Dollarabwärts, sogar ein Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 16,63 US-Dollarkann im Zuge dessen nicht ausgeschlossen werden. Beide Niveaus würden sich im Übrigen hervorragend für einen neuen Long-Einstieg beispielsweise über das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2PYR anbieten. Ein direkter Kursanstieg über 19,00 US-Dollardürfte die fehlenden drei Dollar rasch beim Silberpreis ergänzen. Kritisch dürfte es erst unterhalb von 16,00US-Dollarfür den Rohstoff werden, Abgaben auf 15,59 US-Dollarund tiefer kämen dann nicht mehr überraschend.

Silber (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

18,50 // 18,64 // 19,69 // 20,13

Unterstützungen:

17,73 // 17,51 // 16,96 // 16,63



Fazit

Die schon sehr weit fortgeschritten Rallye dürfte um 18,64 US-Dollar bei Silber einen klaren Dämpfer erleiden. Attraktive Wiedereinstiegspunkte finden sich bei 17,50 sowie 16,63 US-Dollar wieder, dies kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2PYR geschehen. Als übergeordnetes Ziel ist das Niveau um 21,00 US-Dollar – im Schein 5,32 Euro - anzupeilen, aus dem Stand heraus würde damit eine Renditechance von 80 Prozent erzielt werden können. Bestehende Long-Positionen können teilweise in Gewinne umgemünzt, oder aber ein Hedging über entsprechende Short-Instrumente ergänzt werden.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC2PYR

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,94 – 2,95 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

15,10 US-Dollar

Basiswert:

Silber (Troy Ounce)

KO-Schwelle:

15,10 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

18,36 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

5,32 Euro

Hebel:

5,61

Kurschance:

+ 80 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.