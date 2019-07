Silber: Lieber versilbern!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Heute wird die amerikanische Notenbank ihren Leitzinsentscheid bekanntgeben. Bislang ignorierte Fed-Chef Powell die Bitte des US-Präsidenten, die Leitzinsen wieder zu senken. Nun aber sieht es danach aus, als ob die Fed dem Drängen Trumps nachgeben sollte, trotz stabilen Wachstums und niedriger Arbeitslosigkeit. Offen ist eher, ob die Senkung 25 oder 50 Basispunkte betragen wird. Und genau hier liegt das Problem: Marktteilnehmer könnten enttäuscht oder positiv überrascht werden. Beides Zustände, die zumindest kurzzeitig die Märkte aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Entsprechend möchte ich die laufende Swing-Trading-Position – die Leser des Blogs sind seit dem Einstieg bestens informiert - nun versilbern.



Ein weiterer Grund: Seit Tagen geht es für Silber nicht mehr voran, die Kurszone um 16,50 USD bleibt hartnäckig. Nach der Teilgewinnmitnahme bei 16,20 USD letzte Woche werde ich jetzt etwas teurer die Restposition verkaufen können. Ein gelungener Trade, insbesondere aufgrund des charttechnisch passablen Einstiegs.

Bevor ich mich auf die Suche nach neuen Trading-Ideen mache, möchte ich die Fed-Sitzung abwarten. Sobald ich dann fündig geworden bin, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Versprochen!





Lernen in der Kleingruppe – Trader-Seminare

Bald gibt es wieder die Möglichkeit, an meinen Trading-Workshops teilzunehmen. Am 27. September findet der Crash-Kurs Grundlagen statt, am 4. Oktober das Strategieseminar (Day- und Swing-Trading, Live-Trading). Jeweils in Kleingruppen. Bei Interesse einfach melden: boersenversteher@email.de; ich sende Ihnen dann Infomaterial zu. Aber bitte beeilen, da lediglich 4 Teilnehmer pro Workshop zugelassen werden. Frühbucher und CFX Kunden zahlen 249,- pro Workshop (statt 270.- Euro).



Allzeit gute Trades wünscht Ihnen

Ihr

Till Kleinlein



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.