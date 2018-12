Silber - Kurz vor dem Abverkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Über Wochen war es still in Silber. Nun zuckt das Metall wieder einmal aus seinem Bau hervor und alle werden über-euphorisch. Wir haben aber nicht vor uns dieser Euphorie anzuschließen.

Im Gegenteil, seitdem sich Gold, Silber und der GLD wieder etwas nach oben bewegen und sich fast von sämtlichen Analysten lesen können, dass wir jetzt die hundertste angekündigte Super Rallye erleben werden, SHORTEN wir den gesamten Edelmetall Sektor!

Aktuell gibt es weder von seinem strukturellen als auch von der Indikatorenlage aus, zu bezweifeln, dass es sich bei diesem Anstieg um eine Korrektur in der noch immer laufenden Abwärtsbewegung handelt. Sprich wir gehen hier klar vom zeitnahen Ausbau eines Hochs im Markt aus, auf welches nochmals, ein Abverkauf folgen wird. Selbst innerhalb einer bullischen Interpretation, ist der aktuelle Bereich prädestiniert für ein Hoch. Zwar würde die folgende Korrektur dann keine neuen Lows mehr bilden, dennoch verbliebe immer noch Potential bis in den unteren $14er Bereich.

Wir haben dazu im Silbermarkt einen Short Tradingbereich hinterlegt. Diesen können Sie auf dem Langfristchart in diesem Artikel nicht sehen.





