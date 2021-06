Silber: Nach Kurseinbruch an der Unterstützungslinie!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis konnte ab Anfang Mai deutlich zulegen und sich in einer Range zwischen 27,50 und 28,50 US Dollar bewegen (siehe Chart unten). Nachdem der "große Bruder" Gold in den vergangenen Tagen heftig abverkauft wurde, zog es auch das Silber mit nach unten. Hier sehen wir in den letzten Börsensitzungen Stabilisierungsversuche im Bereich der 200-Tage Linie (blau im Chart), welche als wichtige Unterstützung fungiert. Für einen Neueinstieg ist es jedoch noch zu früh, hier würden wir klare Wendesignale abwarten. Aktuell notiert das weisse Edelmetall bei 25,93 USD.







Silber Tageschart

Finanztrends Video zu Silber



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.