Silber in Krisenzeiten

Nicht nur Gold, auch Silber ist ein attraktives Krisenmetall

Erst wurde davon ausgegangen, dass die Zentralbanken die Zinsen anheben und damit Anleger ihr Vermögen aus den Edelmetallen abziehen, da diese keine Zinsen abwerfen. Folglich reagierte der Preis für Silber nach unten. Mussten Anfang 2021 noch gut 26 US-Dollar je Feinunze Silber berappt werden, waren es am Jahresende nur noch rund 23 US-Dollar. Diese Preisentwicklung ging aber in eine andere Richtung mit den Russland-Ukraine-Problemen und dies wird wohl noch geraume Zeit zu bleiben, denn jetzt sind sichere Anlagen gefragt. Die Silber-Gold-Ratio liegt aktuell bei knapp 77.





Dazu kommt die vom Silver Institute für das laufende Jahr vorhergesagte starke Silbernachfrage, für die ein Rekordhoch für 2022 von 1,112 Milliarden Unzen Silber prognostiziert wird. Angetrieben wird diese starke Nachfrage vom industriellen Verbrauch in Zusammenhang mit den grünen Energien. Für den Bedarf an physischen Barren und Münzen aus Silber wird ebenfalls mit einem starken Jahr gerechnet. Ein Siebenjahreshoch wird erwartet. Die 5G-Technologie, die Photovoltaikbranche und die Elektromobilität werden den Silberverbrauch anheizen. Zwar steigt auch das Volumen auf der Angebotsseite, doch nachdem Silber im vergangenen Jahr im Defizit war, wird für 2022 das Angebot für die Nachfrage nicht ausreichen. Es droht also erneut ein Silberdefizit.





Höchste Zeit also Silberinvestments zu überdenken, etwa in Silberunternehmen wie Discovery Metals oder MAG Silver. Discovery Silver wird noch dieses Jahr eine Vormachbarkeitsstudie für sein Cordero-Silberprojekt in Mexiko abschließen. MAG Silver produziert zusammen mit dem Partner Fresnillo erfolgreich auf dem Juanicipio-Projekt in Mexiko Silber und Gold.





