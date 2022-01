Silber: Kraftvoll in die Wochenmitte

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

von Manfred Ries

Silber (Wochenchart): Noch ist der langfristige Abwärtstrend intakt.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 19. Januar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin lohnt ein Blick auf die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Preis für Silber. Dieser nämlich springt im Mittwochshandel um mehr als zwei Prozent nach oben. Die letzte Kerze (grün) zeigt mit ihrem langen Kerzenkörper die aktuelle, bullische Woche. Woran liegts?

Die Hintergründe. Die jüngsten Kursturbulenzen an den Börsen sowie politische Unsicherheiten mit Blick auf das Verhältnis Nato/Russland verunsichern. Anleger wenden sich wieder sicheren Assets zu. Rohstoffe gehören dazu (Gold am Mittwoch: +1,5%). Marktteilnehmer fürchten, dass die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank bevorstehen könnte. Denn bereits in der Vorwoche wurde bekannt, dass die Inflation in den USA im Monat Dezember 2021 mit sieben Prozent so hoch lag, wie seit 1982 nicht mehr.

Die Ausgangslage. Zwischen September und Dezember hat sich beim Silber-Preis im Bereich um 21,41 USD ein Doppelboden ausgebildet. Seither ging es bis auf 24 USD (+12%) nach oben. Dabei wurde im bisherigen Wochenverlauf ein 7-Wochenhoch markiert. Der Bereich um 23,42 USD darf als engmaschiger Support bezeichnet werden.

Wie geht es weiter? Die (weltweite) Inflation dürfte auch weiterhin ein Thema bleiben! Das wird die Edelmetalle grundsätzlich unterstützen/anheizen. Beim Silber-Preis sehen wir die nächste Hürde entlang der 200-Tagelinie, die aktuell im Bereich um 24,50 USD verläuft. Der MACD-Trendfolgeindikator ist positiv zu bewerten, ebenso der Slow-Stochastik. Gelänge der Break out über den MA(200), so käme als nächstes Kursziel der Bereich um 25,36/26,00 USD auf die Agenda. Silber am Mittwoch, 19. Januar 2022: 24,10 USD.

Übrigens: der Aluminium-Preis notiert am Mittwoch im späten Abendhandel oberhalb der 3000 USD-Marke! Über diese spannende Ausgangslage hatte ich Sie am Montag hingewiesen. Die Ausgangslage bleibt grundsätzlich positiv.

Soweit für den heutigen Handelstag. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die neue Börsenwoche – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.