Silber: Kaufpanik!

Der Silberpreis ist in dieser Handelswoche in aller Munde! Im großen Chartbild (Wochenchart) ist die Kursexplosion sehr schön an der langen weissen Kerze erkennbar. Zum einen wurden dabei neue Jahreshochs erreicht, zum anderen auch die viel beachtete 200-Tage Linie (blau im Chart) überschritten und dabei ein neues großes Kaufsignal generiert. Ist nun die lange Leidenszeit des "kleinen Bruders des Goldes" beendet? Wir denken schon und bleiben deshalb für den Rest des Jahres optimistisch gestimmt! Am Freitagvormittag notiert Silber aktuell bei 16,43 US Dollar.

Silber Wochenchart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.