Silber: Die Kasse klingelt!

In unserer Analyse vom 12.12.19 Silber: Jetzt könnte die Jahresendrallye starten! hatten wir eine Longposition beim Edelmetall eröffnet und auf eine Jahresendrallye spekuliert. Diese kam auch erneut zum Jahreswechsel ins Laufen, weshalb wir am 09.01.20 aufgelaufene Gewinne mit einem nachgezogenen StopLoss abgesichert hatten. Nachdem der Silberpreis jetzt unter diese Marke rutschte, wurde der Trade zu 17,78 USD glattgestellt und der Tradinggewinn realisiert. Am heutigen Dienstag notiert Silber zur Stunde bei 17,74 US Dollar.

