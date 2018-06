Silber im Kampf gegen CO2

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die neue CO2-Recherche der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, dass weltweit seit 2017 der Gasausstoß wieder ansteigt. Die beste Klimabilanz können die USA für sich verbuchen

Die Erderwärmung sollte nach dem Willen der Vereinten Nationen bald auf unter zwei Grad Celsius sinken – dies scheint so schnell nicht machbar. Denn seit 2014 ist erstmals wieder ein bedauerlicher Anstieg des Kohlendioxidausstoßes auf den Rekordwert von 32,5 Gigatonnen zu verzeichnen. Eine CO2-arme Zukunft braucht also auch neue Technologien – da kommt viel Silber ins Spiel. Fossile Brennstoffe müssen reduziert werden. Es muss also mehr Strom durch Sonne, Wind und andere umweltfreundliche Technologien erzeugt werden.





Dazu gehören besonders auch Batterien, Brennstoffzellen und Elektrofahrzeuge. Alle diese Technologien brauchen als Rohstoff unter anderem Silber, ohne dieses Edelmetall kann eine Energiewende nicht gelingen.





Zu den Ländern, in denen die Kohlendioxid-Emissionen ansteigen, gehört auch Deutschland. Gegen den Trend haben Länder wie Japan, Mexiko und Großbritannien den Ausstoß gesenkt. Erfolgreichster Klimaschützer waren die USA unter Präsident Donald Trump.





So geht auch die Weltbank davon aus, dass die Nachfrage nach Silber und anderen Metallen steigen wird. Günstige Aussichten also für Silberunternehmen wie etwa Endeavour Silver oder MAG Silver.





Endeavour Silver kann sich über drei, bald vier produzierende, hochgradige Silber- und Goldminen in Mexiko freuen. Dazu kommen weitere aussichtsreiche Projekte, die die Gesellschaft zu einem führenden Silberproduzenten machen könnten.





MAG Silver entwickelt ebenfalls in Mexiko zusammen mit dem Partner Fresnillo das hochgradige Juanicipio-Projekt. Die Produktion soll in 2020 starten. 19 Jahre lang soll die Mine jährlich im Schnitt 9,6 Millionen Unzen Silber liefern. Dabei sind die Finanzierungs- und Entwicklungsrisiken gering.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html