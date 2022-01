Silber: Ist die Party vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In unserer Analyse vom 20.01. Silber: Kursziel erreicht und übertroffen! hatten wir zuletzt über unsere Longposition berichtet und einen Teil der Gewinne glattgestellt.



Die zweite Hälfte der Position hatten wir knapp unter der 200-Tage Linie abgesichert. Diese wurde gestern intraday unterschritten und somit auch der Rest der Position ebenfalls mit Gewinn verkauft. Auch am heutigen Handelstag zeigt sich das Edelmetall schwach und steht zur Stunde bei 23,72 US Dollar. Die Luft scheint vorerst raus zu sein, wir bleiben hier an der Seitenlinie und halten nach neuen Signalen Ausschau!

Silber Tageschart

