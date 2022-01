Silber: Nach Höhenflug nun Ausverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis konnte saisonal bedingt zum Jahresende hin bis Mitte Januar wieder deutlich klettern, wir hatten hier eine Longposition im Markt (SIEHE) und schöne Tradinggewinne verzeichnet.



Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn seit dem Hoch vom 20.01. bei 24,68 US Dollar, sehen wir nun in Folge heute bereits die 6. rote Kerze (siehe Chart unten). Der Kurs verliert auch am Freitagvormittag weiter und steht aktuell bei nur noch 22,48 USD. Wir belassen das Edelmetall auf unserer Watchlist, würden aber aktuell nicht ins fallende Messer greifen!







Silber Tageschart

