Silber – Gewinner des EV-Booms

Silber besitzt starke Eigenschaften wie Leitfähigkeit, die in der Industrie begehrt sind. Zusammen mit der steigenden Investmentnachfrage sollte dies den Preis hochtreiben, damit auch die Aktien der Silber-Unternehmen

„Silber wird zunehmend in Technologien zur Energieumwandlung eingesetzt. Eine der Anwendungen ist die Elektromobilität. Silber ist ein ausgezeichnetes leitfähiges Element; es wird zwar nicht zur Herstellung von Batterien verwendet, aber zur Herstellung einzelner Zellen in Baugruppen oder für die Bordelektronik,“ sagt Benjamin Louvet, Fondsmanager des OFI Precious Metals Funds bei OFI Asset Management. Mit dieser positiven Ansicht über Silber steht der Rohstoffexperte nicht allein da.





Eine wachsende Nachfragequelle ist nämlich für Silber die Autoindustrie, speziell die Elektroauto-Industrie. Dazu kommt der Bedarf der Batteriebranche, denn Energiespeicherung ist ein zentrales Zukunftsthema. Da Silber sehr gut reflektiert und leitet, wird es auch bevorzugt in Photovoltaik-Technik verwendet. Obwohl die Menge Silber, die je Zelle nötig ist, zuletzt gesunken ist, wuchs die Nachfrage dieser Branche zwischen 2014 und 2019 auf das Doppelte an.





Das zukünftige Wachstumspotenzial für Silber ist entsprechend groß – vorausgesetzt, die Wirtschaft findet zu ihrem normalen Tempo zurück. Kurzfristig bleibt die Entwicklung des Edelmetalls aber eng mit dem Schicksal von Gold verbunden. Hier kommt die Investment-Komponente zum Tragen.





Silber ist also als Anlage und als Industriemetall wichtig und das wird auch so bleiben, insbesondere zwischenzeitliche Preisrückschläge wie derzeit erscheinen daher als günstige Kaufgelegenheit. Das gilt nicht nur für das physische Silber an sich, sondern auch für die Aktien der Silberunternehmen.





Zu den Silberunternehmen gehört etwa MAG Silver. Das renommierte Investmenthaus H.C Wainwright & Co. empfiehlt aktuell MAG Silver zum Kauf und legt einen Kurs von 22,50 US-Dollar (19,30 Euro) je Aktie zugrunde. Hauptprojekt von MAG Silver ist das Juanicipio-Projekt, das zusammen mit Fresnillo in Mexiko entwickelt wird. Gerade hat MAG Silver noch ein 5.600 Hektar großes silberreiches Gebiet mit einer historischen Silbermine in Utah gekauft.





Summa Silver besitzt die Option auf den Erwerb der Hughes-Liegenschaft (mit der früher produzierenden Belmont Mine) in Nevada und der Mogollon-Liegenschaft in New Mexiko. Mehr als 5.000 Bohrmeter wurden bereits im Hughes-Gebiet niedergebracht. Die Aussichten weiter fündig zu werden, sind sehr gut.





