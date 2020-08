Silber Future: Leicht überhitzt

Metalle haben in den letzten Wochen und Monaten äußerst dynamisch zugelegt, darunter finden sich besonders Gold und Silber wieder. Doch die Party dürfte kurzfristig ein Ende gefunden haben, wie die Rückschläge aus Anfang dieser Woche zeigen. Hieraus könnte aber genauso eine sehr gute neue Einstiegsmöglichkeit hervorgehen.

Der Silberpreis markierte zusammen mit Gold in 2011 seine letzten großen Höhepunkte, in dem Metall für den armen Mann waren dies 49,83 US-Dollar gewesen. Anschließend aber purzelten die Preise bis Anfang 2016 auf 13,61 US-Dollar abwärts, in diesem Jahr wurde sogar ein neuer Tiefstand bei 11,64 US-Dollar gemessen. Doch die anhaltende Rallye im Goldsektor beflügelte zuletzt wieder auch das in etwas Vergessenheit geratene Silber und ließ es schlagartig auf 30,00 US-Dollar ansteigen. Vor wenigen Tagen startete eine Korrektur und drückte die Preise um einige Prozent abwärts, nun kann ein derartiges Szenario aber auch für einen erneuten Long-Einstieg genutzt werden, sofern sich an den markanten technischen Kursmarken eine Stabilisierung bemerkbar macht. Übergeordnet fehlt nämlich nach der bisherigen Aufwärtsbewegung noch eine finale Anstiegswelle.

Heißgelaufen

Die Metallpreise sind eindeutig bei Gold und Silber heiß gelaufen, Silber findet im Bereich der Zwischentiefs aus 2011/2012 um 26,05 US-Dollar eine erste markante Unterstützung vor. Darunter liegen weitere Supports bei 25,12, 23,09, 22,18 und schlussendlich bei 21,00 US-Dollar vor, an denen der Silberpreis eine Stabilisierung erfahren könnte und wieder zur Oberseite abdrehen sollte. Als Investmentvehikel können sich Investoren hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP6C4Y etwas näher ansehen, mittelfristige Ziele für den Silberpreis lassen sich unterdessen bei 35,35 US-Dollar ableiten. Sollte jedoch die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 21,00 US-Dollar gebrochen werden, könnte es noch einmal in den Bereich von 18,64 US-Dollar abwärts gehen. Das würde jedoch von einer äußerst ausdrucksstarken Schwächephase bei Silber zeugen.

Silber Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 26,20 // 27,33 // 28,27 // 29,41 Unterstützungen: 24,45 // 23,09 // 22,18 // 21,00

Fazit

Eine Fortsetzung der Abgaben ist bei Silber stark anzunehmen, erste Anlaufstelle ist das Niveau um 26,05 US-Dollar. Darunter geht es auf 25,12 bzw. 23,09 US-Dollar weiter abwärts. Letzteres Niveau stellt eine erste wichtige Trendwendemöglichkeit ausgehend von den Fibonacci-Reihen dar. Ansonsten gelten die zuvor genannten Kursmarken als weitere Orientierungspunkte für die Wiederaufnahme der übergeordneten Rallye in Richtung 35,35 US-Dollar. Bei einem Anstieg an dieses Ziel dürfte der vorgestellte Schein letztendlich bei grob 12,42 Euro notieren. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Wochen eingeplant werden, sofern sich die Rallye an den Rohstoffmärkten in dieser Form weiter fortsetzt.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP6C4Y

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,72 - 3,73 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 20,73 US-Dollar

Basiswert: Silver (Troy Ounce) KO-Schwelle: 20,73 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 25,21 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 12,42 Euro Hebel: 5,7

Kurschance: + 230 Prozent Quelle: Vontobel

