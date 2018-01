Silber-Future (Annually) - Markante Dochte

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":























Markante Dochte





Der angestellte Verlaufsvergleich besitzt noch eine weitere Dimension. Wenn Investoren

über den Tellerrand hinausblicken und das übernächste Jahr 2019 ins Kalkül miteinbeziehen,

dann gilt es, ein für den Goldpreis ebenfalls sehr konstruktiv ausfallendes Vorwahljahr

im Hinterkopf behalten. Innerhalb des vier Jahre umspannenden US-Präsidentschaftszyklus

stellen das anstehende Zwischenwahl- und das kommende Vorwahljahr die beiden besten

Teilabschnitte dar. Gemessen an den durchschnittlichen Verläufen seit Beginn der 1970er-Jahre

hat das Edelmetall nun also gewissermaßen die „goldene“ Hälfte des Zyklus vor der

Brust. Dass der Gold- aber auch vor allem der Silberpreis diese saisonale Unterstützung

gut gebrauchen kann, unterstreicht die charttechnische Betrachtung des zuletzt genannten

Edelmetalls. Im Gegensatz zum „großen Bruder“ mussten Silber-Investoren 2017 gemessen

an der Jahresauftaktnotierung zwischenzeitlich auf USD-Basis sogar Kursverluste hinnehmen.

Damit ist implizit auch gesagt, dass das Jahreshoch (18,66 USD) nicht verteidigt werden

konnte, wodurch auf Jahresbasis ein „shooting star“ zu Buche steht (siehe Chart 7).

Auch die beiden vorherigen Jahreskerzen verfügen über markante Dochte und einen Schlusskurs

im unteren Drittel der jeweiligen Jahresrange.





















Silber-Future (Annually)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Norbert Reis, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz