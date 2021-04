Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich schnell von Schwierigkeiten zu erholen. Mit anderen Worten: Durchhaltevermögen. Wenn wir auf das letzte Jahr zurückblicken, hat die Welt genau diese Schwierigkeiten erlebt. Leider ist das noch nicht vorbei. Vielleicht ist es sogar erst der Anfang, und es wird noch viel mehr kommen? Wir glauben, dass Vorbereitung die klügste Vorgehensweise ist, aber sie braucht einen Plan. Silber, Fokus auf Widerstandsfähigkeit.

Der Silberpreis steht unter genau demselben Druck. Vieles wird von verschiedenen Strippenziehern beeinflusst. Es ist wichtig, sich auf die erstklassigen Fundamentaldaten und den klaren langfristigen Fall für das glänzende Metall zu konzentrieren. Die Zahlen für die Nachfrage sind überwältigend positiv, und die Tatsache, dass die Nachrichtenberichterstattung extrem hoch ist, rechtfertigt nicht, dass der vorübergehende Preissturz prinzipiell begründet wäre.

Es ist nicht einfach, ein Antizykliker bzw. „Contrarian“ zu sein, doch es ist sehr lohnend. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies eine weitere seltene Gelegenheit ist, seine physischen Bestände an Silber aufzustocken.

Die vier Eckpfeiler für Resilienz sind:

Sie. Kümmern Sie sich zuerst um sich selbst. Ein Jahr ohne Fitnessstudio, eingesperrt zu Hause und soziale Isolation haben ihren Tribut gefordert. Stellen Sie sicher, dass Sie ausgeglichen sind. Menschen. Egal, ob Firma oder Familie. Wir alle haben das durchgemacht. Infolgedessen haben sich die Menschen verändert, sind erschöpft und machen mehr Fehler. Nehmen Sie Ihren Ehepartner und Ihre Kinder nicht als selbstverständlich hin. Behandeln Sie Ihre Liebsten mit besonderer Sorgfalt und Nachsicht. Sie sind Ihr Rückgrat. Akzeptieren Sie, dass Menschen, die für Ihr Unternehmen unverzichtbar sind, vielleicht nicht mehr so zuverlässig sind, wie sie es einmal waren. Überprüfen Sie Partnerschaften und Lieferketten neu und haben Sie ein wachsames Auge, wo Ihr Unternehmen anfällig ist. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mit dem Geld anderer Leute handeln. Technologie. Da die Lieferketten gestört sind, ist es ratsam, Backup-Systeme einzurichten und nicht zu erwarten, dass der Betrieb im Falle von außergewöhnlichen Umständen reibungslos funktioniert. Halten Sie notwendige Teile auf Vorrat und seien Sie unabhängig. Betrieb. Überprüfen Sie Ihre Betriebsabläufe auf ihre Prozesse, Mitarbeiter und Technologie. Denken Sie an Risikokontrolle statt an Effizienz. Von KYC bis hin zu regulatorischen Änderungen und erhöhtem Betrug; dies ist nicht die Zeit, um zu rationalisieren und zu maximieren. Richten Sie stattdessen Systeme zur Überwachung der Compliance ein, stärken Sie Ihre Partnerschaften und das Vertrauen in die Lieferkette. Insgesamt unter dem Motto: „Never assume!“, denn wir leben heute in einer Welt des schnellen Wandels.

Silber Wochenchart, Chart von letzter Woche:Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 24.März 2021

Diesen Chart hatten wir in der letzten Woche im Silber-Chartbuch veröffentlicht.

Silber Wochenchart, Ausführung nach Plan:Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 1.April 2021

Da sich die Kurse in unsere vorgeplante Einstiegszone des gelben Kreises bewegten, haben wir zwei Einstiege live auf unserem kostenlosen Telegram-Kanal gepostet. Wir konnten aufgrund unserer Quad-Exit-Strategie zur Risikobeseitigung bereits Teilgewinne mitnehmen und halten nun zwei Läufer.

Seitwärtsrange-Einstiege wie diese mit schneller Risikobeseitigung sind repräsentativ für Resilienz. Man weiß nicht, welcher dieser Einstiege derjenige sein wird, bei dem die verbleibende Positionsgröße die obere Begrenzung der Range durchbrechen wird. Das muss man auch nicht. Solange die Einstiege risikoarm sind, unterstützt diese Methode in einer zähen Seitwärtszone mit der Klarheit eines großen Erfolges, sobald die Range in Richtung des Trends ausbricht, beharrliche Bemühungen.

Silber Monatschart, Fokus auf Resilienz, Der Vorteil auf unserer Seite:Silber in US-Dollar, Monatschart vom 1.April 2021

Es ist ein Irrglaube, dass man richtig liegen muss, um Geld zu verdienen. Aber das Ego suggeriert uns ständig, den besten Einstiegskurs finden zu müssen. So etwas gibt es jedoch nicht. Wir müssen belastbar probieren, bis wir richtig liegen und das Verhältnis von Risiko und Ertrag über die Stichprobengröße kontrollieren. Eine Anstrengung, die eine widerstandsfähige Denkweise erfordert.

Ein Blick auf den kritischen großen Zeitrahmen-Chart oben zeigt drei entscheidende Faktoren.

Eine vorangegangene stark direktionale Aufwärtsbewegung von 12 USD auf 30 USD, welche einen Trend anzeigt. Ein sehr günstiges Chance/Risiko-Verhältnis für die Spieler mit großem Zeitrahmen. Und wenn Sie einen genaueren Blick in die rote Box werfen, werden Sie eine ausgezeichnete Volumen-Transaktionsunterstützung unterhalb des Preises finden, den wir gerade handeln.

Trading und Investieren sind ein Geschäft, egal in welchem Zeitrahmen. Sie sind für den Erhalt und die Schaffung von Vermögen zuständig und Sie sind der zentrale Anker. Daher müssen Sie in bester Verfassung sein. Überprüfen Sie Ihren Geschäftsplan und seien Sie sich bewusst, dass Widerstandsfähigkeit eine Überprüfung Ihrer Sollbruchstellen erfordert. Während wir typischerweise das Geschäft auf Effizienz trimmen, weist Widerstandsfähigkeit auf Risikokontrolle und einen Blick auf Abhängigkeiten hin. Fragen Sie sich, was man aus den Herausforderungen des letzten Jahres lernen kann und was man tun kann, damit sich ähnlich überraschende Ereignisse nicht negativ auf Ihr Geschäft auswirken.

Silber, Fokus auf Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit:

Warum haben wir dieses Thema gewählt? Weil Handels- und Anlagesysteme nur so gut sind wie ihr schwächstes Glied. Da menschliches Versagen im Handel der Aktienkurven der Killer Nummer eins ist, sind Sie das schwächste Glied. Angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit des Wandels halten wir einen Top-Down-Ansatz für notwendig, um die Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten und die Chancen, die der Wandel bietet, reif und angemessen zu nutzen. Es ist kein „Business as usual“; diese Zeiten erfordern stattdessen eine zusätzliche Vorbereitung für die Langstrecke.

