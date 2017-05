Silber: Fällt wie ein Stein runter

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Seit Mitte April geht es bei Silber anhaltend abwärts. Auch diesmal war um 18,50 US-Dollar für die Notierungen Schluss. Es war bereits Anfang November und Ende Februar der Fall, dass dem Silberpreis ein Anstieg über diese Marke hinaus verwehrt wurde. Die Reaktion fiel allerdings deutlich aus. Silber befindet sich derzeit um 16,16 US-Dollar an einer möglichen Unterstützung, abgeleitet von Hochs von Oktober 2015, und büßte somit in den letzten rund vier Wochen um mehr als zehn Prozent ein. Darunter kann sich der nächste Support erst im Bereich von 15,70 US-Dollar befinden, wo Ende des letzten Jahres Tiefs markiert wurden. Fällt der nach unten rauschende Silberpreis allerdings auch unter diese Unterstützung, könnte ein weiteres Fallen bis zu den Tiefs um Ende 2015 bis Anfang 2016 um 14 US-Dollar möglich sein, zumal sich der Silberpreis jetzt wieder im erneut nur kurzzeitig nach oben verlassenen Abwärtstrend befindet, der aktuell zwischen 13,90 und 17,10 US-Dollar beschrieben werden kann.

Silber (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC2VH5) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Silberpreis ausgehen, mit einem Hebel von 7,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 7,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier bewusst eng über dem aktuellen Kurs im Basiswert bei 16,50 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,66 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 14 US-Dollar ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Strategie beträgt somit 6 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SC2VH5

Akt. Kurs: 1,98 - 1,99 Euro

Basispreis: 18,31 US-Dollar



KO-Schwelle: 17,40 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Silber

Kursziel: 3,98 Euro

Kurschance: 100 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.